«Затронет уже всех жителей России»: надвигается природная аномалия, которой не было уже 198 лет

Стало известно, что скоро россияне увидят полярную ночь, которая будет длиться до середины января. Сопровождать ее будут рекордные низкие температуры.
Метеорологи предупредилидо о понижении температуры воздуха до минус 20 градусов в некоторых районах страны.
«В первую очередь кардинальное изменение погоды в худшую сторону в ближайшее время затронет российский север. На севере Красноярского края, в ХМАО и на Таймыре уже начали фиксироваться сильные морозы, а с конца выходных они станут рекордными», – заявили синоптики.
«А другое опасное явление, которое ожидается 20 ноября, затронет уже всех жителей России и близлежащих стран тоже. По словам синоптиков, в это время нашу планету накроет очень мощная геомагнитная буря, каких не было уже давно. Сила такого возмущения полей составит максимальные пять баллов из пяти», – отметили в primpress.ru.
К слову, такого не было уже 198 лет. С открытия в Казани первой магнитной обсерватории в России не случалось такой сильной магнитной бури.