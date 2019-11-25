Резких изменений не будет: понедельник в Москве обещает быть сухим и холодным

Понедельничная погода вряд ли способна будет удивить москвичей резкими изменениями. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Там отметили, что сейчас в центральную часть России после затяжного тепла пришел холодный воздух. 25 ноября температура воздуха опустится до -5 градусов. Осадков при этом не ожидается. Отмечается переменная облачность с небольшими порывами ветра от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Ночью приборы также не фиксируют температурных аномалий. Ожидается, что столбик термометра опустится до минус 7, минус 9 градусов в Москве и до минус 6, минус 11 градусов в Подмосковье.

Специалисты отмечают, что в эти же дни в прошлом году было незначительно теплее. Так, 25 ноября днем было -2,7 градуса, но снег уже был. Сейчас же осадков практически нет.