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Погода на следующей неделе обновит рекорды позапрошлого века

По словам синоптиков, такой осени не было уже 70 лет.

Погода на следующей неделе обновит рекорды позапрошлого века
Такой теплой осени не было уже 70 лет

Начиная с летних месяцев погода перестала быть стабильной и предсказуемой. Сперва слишком холодное лето, затем слишком теплый сентябрь. Жители России в этом году не знают, к каким еще сюрпризам им стоит готовиться.

Синоптики утверждают, что начиная со следующей недели в центральной части страны будет тепло и солнечно, что достаточно нетипично для конца октября. Небольшие осадки испортят идиллическую картину лишь в пятницу, однако во все остальные дни управление захватит самое настоящее «бабье лето».

Эксперты отмечают, что климатическую норму текущая погода будет превышать в среднем на четыре градуса в центральной России и на 6-7 градусов в Москве. Как сообщает Expert Online, подобный температурный фон в этот период не наблюдался в стране уже 70 лет.

Такая же теплая погода наблюдается и в южной части страны, впрочем, для этих регионов теплая осень скорее норма. В Краснодарском крае столбики термометров показывают от 18 до 23 градусов тепла. Осадки и постепенное похолодание начнутся в регионе только с 25 октября.

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Погода на следующей неделе обновит рекорды позапрошлого века
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