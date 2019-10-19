Погода на следующей неделе обновит рекорды позапрошлого века

По словам синоптиков, такой осени не было уже 70 лет.

Начиная с летних месяцев погода перестала быть стабильной и предсказуемой. Сперва слишком холодное лето, затем слишком теплый сентябрь. Жители России в этом году не знают, к каким еще сюрпризам им стоит готовиться.

Синоптики утверждают, что начиная со следующей недели в центральной части страны будет тепло и солнечно, что достаточно нетипично для конца октября. Небольшие осадки испортят идиллическую картину лишь в пятницу, однако во все остальные дни управление захватит самое настоящее «бабье лето».

Эксперты отмечают, что климатическую норму текущая погода будет превышать в среднем на четыре градуса в центральной России и на 6-7 градусов в Москве. Как сообщает Expert Online, подобный температурный фон в этот период не наблюдался в стране уже 70 лет.

Такая же теплая погода наблюдается и в южной части страны, впрочем, для этих регионов теплая осень скорее норма. В Краснодарском крае столбики термометров показывают от 18 до 23 градусов тепла. Осадки и постепенное похолодание начнутся в регионе только с 25 октября.