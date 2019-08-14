Синоптики рассказали москвичам, когда ждать потепления

По данным Гидрометцентра, погода значительно улучшится в среду, 14 августа. Северные потоки будут перекрыты высотным циклоном, который обеспечит поступление воздуха тропических широт. Столбики термометров поднимутся до +25 °С. Однако из-за локальных дождей и гроз в столице будет пасмурно и влажно. При этом 15 и 16 августа воздух прогреется всего до +20 °С. Облачно с прояснениями, осадки ожидаются днем и ночью, пишут «Известия».

больше по теме Ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев В столичном регионе установилась по-осеннему прохладная и дождливая погода.

Долгожданное потепление вернется в Москву только после выходных, в субботу и воскресенье — 17 и 18 августа — в городе будет не выше +22 °С при дождливой погоде. А уже в понедельник, 19 августа, синоптики обещают, что температура воздуха поднимется до +26 °С. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Во вторник, 20 августа, ситуация кардинально не поменяется. В Москве +27 °С, облачно с прояснениями и возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст. В среду и четверг — 21 и 22 августа — ожидается гроза. Однако при этом в столице будет солнечно.