Боярская рассказала, когда в Санкт-Петербург вернется летняя погода

Елизавета Боярская уже почти девять лет живет в браке с Максимом Матвеевым. Актриса воспитывает двоих сыновей: семилетнего Андрея и семимесячного Григория. Супруги разделили между собой родительские обязанности: девушка больше времени проводит с младшим сыном, а ее муж взял под опеку старшего. Звездная семья живет в Санкт-Петербурге.

Погода в июне и июле, как в Москве, так и в культурной столице, не радует их жителей. Жара сменилась проливными дождями, а столбик термометра не поднимается выше 20 градусов. Боярская не стала скрывать, что такая погода ей нравится.

«Многие сетуют на дожди и сырость. А я люблю такую погоду. Для Питера это вообще обыкновенность. Люблю тревожное небо и глубокую, темную Неву. Но так или иначе, с послезавтра обещают лето! Ждемс», — написала актриса в соцсети.

К посту она добавила атмосферный снимок из новой фотосессии. Многие согласились с артисткой, так как тоже ждут ясной и солнечной погоды. «Да, для петербуржцев это привычная погода, но все же хочется уже солнышка», «Аналогично, тоже люблю нашу родную серость», «Вы очень классная!», — отозвались подписчики.

Добавим, что по данным синоптиков, в Санкт-Петербурге воздух после 20 июля прогреется до 26 градусов по Цельсию, а вот в Москве потеплеет, но периодически все же будут идти дожди.