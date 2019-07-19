ПОГОДА

Боярская рассказала, когда в Санкт-Петербург вернется летняя погода

По словам актрисы, ждать потепления осталось недолго.

Боярская рассказала, когда в Санкт-Петербург вернется летняя погода
Елизавета Боярская. фото: globallookpress.com

Елизавета Боярская уже почти девять лет живет в браке с Максимом Матвеевым. Актриса воспитывает двоих сыновей: семилетнего Андрея и семимесячного Григория. Супруги разделили между собой родительские обязанности: девушка больше времени проводит с младшим сыном, а ее муж взял под опеку старшего. Звездная семья живет в Санкт-Петербурге.

Погода в июне и июле, как в Москве, так и в культурной столице, не радует их жителей. Жара сменилась проливными дождями, а столбик термометра не поднимается выше 20 градусов. Боярская не стала скрывать, что такая погода ей нравится.

«Многие сетуют на дожди и сырость. А я люблю такую погоду. Для Питера это вообще обыкновенность. Люблю тревожное небо и глубокую, темную Неву. Но так или иначе, с послезавтра обещают лето! Ждемс», — написала актриса в соцсети.

К посту она добавила атмосферный снимок из новой фотосессии. Многие согласились с артисткой, так как тоже ждут ясной и солнечной погоды. «Да, для петербуржцев это привычная погода, но все же хочется уже солнышка», «Аналогично, тоже люблю нашу родную серость», «Вы очень классная!», — отозвались подписчики.

Добавим, что по данным синоптиков, в Санкт-Петербурге воздух после 20 июля прогреется до 26 градусов по Цельсию, а вот в Москве потеплеет, но периодически все же будут идти дожди.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елизавета БоярскаяЖаркая погодаПогода на лето

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Боярская рассказала, когда в Санкт-Петербург вернется летняя погода
Интересно?
Поделись с друзьями: