ПОГОДА

В Москве за сутки выпадет половина месячной нормы осадков

Ненастье в столице продолжится до конца пятницы, 9 августа.

В Москве за сутки выпадет половина месячной нормы осадков
В Москве продолжатся дожди. Фото: Pixabay.com

В Московском метеобюро предупредили о непогоде, которая продолжит бушевать в столице до конца рабочей недели. Как сообщают синоптики, дожди в городе и по области будут лить весь четверг и закончатся только ночью в пятницу, 9 августа.

В ближайшие сутки воздушные массы атлантического циклона принесут в регион до 30 миллиметров осадков. По словам специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, это около половины месячной нормы, которая для августа составляет 77 миллиметров.

Проливные дожди будет сопровождать сильный ветер, его порывы могут достигать местами 20 метров в секунду. Метеорологи уже присвоили ненастью повышенный, «желтый» уровень погодной опасности, а столичные власти порекомендовали заведениям общественного питания временно закрыть летние веранды.

Как сообщает «РИА Новости», в пятницу ожидается также спад атмосферного давления. Его минимальный показатель может составит 740 миллиметров ртутного столба, что может не лучшим образом сказаться на здоровье москвичей и гостей города.

Этот август в России выдался достаточно холодным. Ранее медики предупредили, что в связи с прохладной погодой может ухудшиться самочувствие пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями, писал портал Teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дождливая погодаПлохая погодаПогода в МосквеПогода на августПогодные аномалиихолодная погода

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Москве за сутки выпадет половина месячной нормы осадков
Интересно?
Поделись с друзьями: