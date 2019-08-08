В Москве за сутки выпадет половина месячной нормы осадков

В Московском метеобюро предупредили о непогоде, которая продолжит бушевать в столице до конца рабочей недели. Как сообщают синоптики, дожди в городе и по области будут лить весь четверг и закончатся только ночью в пятницу, 9 августа.

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В ближайшие сутки воздушные массы атлантического циклона принесут в регион до 30 миллиметров осадков. По словам специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, это около половины месячной нормы, которая для августа составляет 77 миллиметров.

Проливные дожди будет сопровождать сильный ветер, его порывы могут достигать местами 20 метров в секунду. Метеорологи уже присвоили ненастью повышенный, «желтый» уровень погодной опасности, а столичные власти порекомендовали заведениям общественного питания временно закрыть летние веранды.

Как сообщает «РИА Новости», в пятницу ожидается также спад атмосферного давления. Его минимальный показатель может составит 740 миллиметров ртутного столба, что может не лучшим образом сказаться на здоровье москвичей и гостей города.

Этот август в России выдался достаточно холодным. Ранее медики предупредили, что в связи с прохладной погодой может ухудшиться самочувствие пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями, писал портал Teleprogramma.pro.