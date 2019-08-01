Аномально холодная погода в августе повлияет на здоровье россиян

В зоне риска могут оказаться пожилые люди, граждане с различными заболеваниями и те, кто не привык следить за самочувствием.

Накануне синоптики в очередной раз огорчили россиян: август ожидается на редкость холодный. И это после июля, который теплом совсем не порадовал.

Из-за обширного арктического циклона необычная для этих дней прохладная погода установится на территории Центрального, а также большинства районов Северо-Западного федеральных округов.

больше по теме Ультраполярное погодное вторжение принесет в Россию снег Москва окажется во власти холодного циклона к 28 июля.

Как считают медики, эта погодная аномалия негативно отразится на здоровье жителей страны. Особенно серьезно могут пострадать пожилые люди, самочувствие которых зачастую ухудшается от перепадов давления и температуры воздуха. Также в группе риска находятся граждане, у которых есть серьезные острые или хронические недуги.

«Их иммунитет может сильно пострадать, что приведет к обострению болезней», – рассказал врач аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

Медик отметил, что многие россияне не привыкли следить за состоянием своего здоровья. Эти люди также находятся в опасности, поскольку в холодные дни обычно фиксируются вспышки самых разных заболеваний, пишет URA.RU.

Напомним, в Москве температурные показатели в первой половине августа окажутся заметно ниже средних значений. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в дневное время столбики термометров будут едва достигать отметки в плюс 15 градусов.