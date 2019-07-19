ПОГОДА

В Якутии в разгар лета выпал первый снег

Однако в этом нет ничего необычного, объяснили в одном из местных муниципалитетов.

В Якутии в разгар лета выпал первый снег
Заморозки в июле / pixabay.com

В середине июля в горах Якутии, неподалеку от села Томтор Оймяконского улуса, выпал первый снег. Впрочем, если для жителей Центральной России, которых лето в этом году не радует теплом, новость кажется дикой, то местные давно привыкли к подобному.

Как сообщила глава сельской администрации Томтора Екатерина Винокурова, снег летом — это совершенно обычное явление для жителей Полюса Холода. Причем, первый снег мог выпасть в регионе еще в июне.

В интервью агентству РИА Новости, Винокурова рассказала, что туристов в Оймяконском улусе сейчас мало — всего несколько японцев, которые прибыли сюда дикарями. Гостям не слишком повезло: в селе идет проливной дождь, добавила глава муниципалитета.

В Салехарде и соседнем Лабытнанги снег выпал еще в июне. Местные жители даже шутили на эту тему, спрашивая в Сети, что бы им надеть летом — шубу или пуховик.

А тем временем жителей Москвы погода тоже не радует. Последние несколько недель в столице пасмурно и прохладно. Однако синоптики приободрили горожан — уже на следующей неделе температура приблизится к норме июля. Однако выше 23-25 градусов воздух все равно не прогреется.

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В Якутии в разгар лета выпал первый снег
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