Синоптики рассказали, что тепло в Москву вернется в 20-х числах июля

Последние несколько недель москвичи и гости столицы жалуются на дождливую и прохладную погоду, совсем не типичную для июля. Многие соскучившиеся по настоящему лету интересуются, когда же, наконец, в город вернутся тепло и солнце.

Российские синоптики успокоили столичных жителей: ждать осталось совсем немного. Температура в регионе приблизится к норме уже в начале следующей недели — после 20-х чисел. Об этом в интервью телеканалу «360» сообщил замглавы Гидрометцентра РФ Геннадий Елисеев.

Впрочем, по его словам, ближайшие выходные все еще будут дождливыми под влиянием медленного циклона, пришедшего в Центральную Россию из Белоруссии.

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18 и 19 июля москвичей и гостей столицы ждут не только дожди с грозами, но и усиление ветра до 12–17 метров в секунду. Столбики термометров не покажут выше 20 градусов тепла, а ночью температура будет колебаться в районе 10–15 градусов по Цельсию. Только в воскресенье погода начнет постепенно меняться — ветер будет ослабевать, а тучи начнут рассеиваться.

Резкого потепления ждать не приходится, однако уже на следующей неделе, после 20 июля, воздух в дневное время будет прогреваться до 25 градусов.

Ранее Росгидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в августе. Особенно внимательно за прогнозом нужно следить жителям южных регионов страны.