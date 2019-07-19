Нежаркая погода сохранится в Москве до конца июля

А на этих выходных, 20 и 21 июля, температурный максимум составит +24 °С.

До конца июля жители Москвы и Подмосковья могут не ждать жарких деньков. Об этом рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев. Ливневые дожди сменят кратковременные осадки.

По словам синоптика, на этих выходных — 20 и 21 июля — в столице по-прежнему сохранится нежаркая погода. Температура воздуха в эти дни прогреется максимум до +24 °С. Кроме того, возможны небольшие дожди. Поэтому метеорологи советуют не отправляться на прогулку без зонтиков и дождевиков. Также уточняется, что в ближайшие десять дней жары в столичном регионе не ожидается.

«После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — пояснил синоптик.

В субботу, 20 июля, ночью столбики термометров поднимутся всего до +11… +13 °С, а по области — +9… +14 °С. Днем в столице потеплеет до +19… +21 °С. В Подмосковье температура воздуха прогреется до +18… +23 °С. Местами возможны локальные дожди.

В воскресенье, 21 июля, дневные показатели составят +22… +24 °С. По сравнению с субботой будет чуть теплее. По области погода существенно не изменится, днем все также +18… +23 °С. В Москве преимущественно без осадков.

В понедельник, 22 июля, температура воздуха прогреется до +24 °С. А во вторник и среду, 23 и 24 июля, синоптики обещают кратковременные дожди, однако в Москве будет по летнему тепло. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +20… +25 °С.