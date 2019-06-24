ПОГОДА

Температура воздуха в Москве вернулась к средним многолетним значениям

Уже 25 июня ночью будет всего 10-12 градусов, а днем 22-24.

Температура воздуха в Москве вернулась к средним многолетним значениям
Погода в Москве вернулась к обычным для этого времени года значениям/globallookpress.com

Температура воздуха в Москве 25 июня вернется к средним многолетним значениям. Ночью будет 10-12 градусов тепла, а днем 22-24. По Московской области синоптики 25 июня прогнозируют: ночью – 7-12 градусов, а днем 19-24 градуса. Отметим, что понижение температуры воздуха в столице обусловлено северным ветром, который пришел в регион.

Жара
Жаркая погода покинула столицу/globallookpress.com

Между тем в июне в столице было уже семь дней, когда температура воздуха превышала тридцать градусов выше ноля. Очень жарко было 22 июня. Прогнозировалось побитие рекорда революционного 1917 года, когда столбик термометра застыл на отметке 31,8 градуса тепла. В этот раз в этот день воздух прогрелся до 30,7 градусов выше ноля.

Добавим, что к середине недели антициклон покинет столичный регион. Станет намного больше облаков. Возрастет в разы вероятность дождей. Уже 26 июня в Москве будет 19-21 градус тепла, в Подмосковье – 17-22. А вот 27 июня на Москву обрушатся грозы. Будет дуть сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В последующие дни до конца недели к столице с Балтики придет циклон, который и будет определять погоду. А жаре жителям столицы пока стоит забыть. Днем будет от 14 до 19 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

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Температура воздуха в Москве вернулась к средним многолетним значениям
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