В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил сроки самых жарких периодов в российских регионах. По его словам, жителям центральной части страны, в том числе Москвы, стоит дождаться конца июля и начала августа. В эти сроки прогнозируют аномальную жару. Вильфанд даже назвал конкретные дни: 31 июля и 1 августа.

«Если говорить о декаде, то самые жаркие дни ожидаются с 26 июля по 5 августа. Поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля», — сказал Роман Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра рассказал, что жителям Приморья, а также южных регионов России особенно внимательными нужно быть в августе. Ожидается сильная жара. Август в этих регионах окажется самым жарким месяцем в году. Что касается бархатного сезона на юге страны, то он наступит, как и в прошлые годы, примерно после 10 сентября.

Вильфанд заметил, что жители России порой жалуются на жаркую погоду, но сейчас не стоит думать о зиме. Лучше наслаждаться теплыми днями. С учетом климата России их в любом случае меньше, чем холодных. По его словам, каждый жаркий день по-своему прекрасен, сообщает «Российская газета».