ПОГОДА

В Москве 22 июня ожидается падение температурного рекорда 1917 года

Воздух в столице в первый выходной день может прогреться до 33 градусов.

В Москве 22 июня ожидается падение температурного рекорда 1917 года
В столице рекордная жара/globallookpress.com

Сегодня, 22 июня, в столице может пасть температурный рекорд, который держится уже более ста лет. Напомним, что столбики термометра в непростом для России революционном 1917 году показали в Москве 31,8 градуса выше ноля. Сегодня же синоптики прогнозируют температуру воздуха в районе 33-х градусов. Устоит или нет температурный рекорд, станет известно уже совсем скоро.

Жара
В столице будет очень жарко/globallookpress.com

При этом уже 22 июня синоптики прогнозируют в некоторых районах Москвы кратковременный дождь с грозой и ветром до 17 метров в секунду. В связи с этим жителям столицы стоит быть предельно внимательными.

Пройдет дождь в столице и в воскресенье, 23 июня. При этом на Москву обрушится северный ветер. Температура воздуха начнет понижаться. Изнуряющей жары уже не будет. Температура воздуха составит очень комфортные 25-27 градусов тепла.

В понедельник, 24 июня, будет еще чуть прохладнее. Примерно на один градус. А вот осадков синоптики не обещают. В следующие дни, по прогнозам синоптиков, погода продолжит понижаться. К середине недели столбики термометра будут показывать в районе 18 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

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В Москве 22 июня ожидается падение температурного рекорда 1917 года
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