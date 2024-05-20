Тимур Батрутдинов на детекторе лжи заговорил о влечении к Ольге Бузовой: «Чем мы только не перекидывались»

Тимур Батрутдинов не раз был замечен с Ольгой Бузовой. Они даже отдыхали вместе в Таиланде. Однако комик остается холостяком. Накануне Бузова стала гостьей в «Шоу Воли», где праздновала 20 лет работы на телевидении. Она призналась, что осталась такой же открытой и ранимой. Более того, артистка до сих пор ищет свою любовь. В студию пришел Тимур, который согласился ответить на каверзные вопросы на детекторе лжи. И первым неловким моментом было, когда Соболев поинтересовался, присылала ли Ольга ему эротические фото.
«Нет», – сказал он.
Однако детектор показал, что Батрутдинов что-то недоговаривает.
«В Таиланде, чем мы только не перекидывались», – сознался он.
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Тогда Павел Воля спросил их, состояли ли они в интимной близости.
«Нет», – замявшись признался артист.
Специалист сказал, что они соврали. Однако Ольга отметила, что они просто просыпались вместе, а также она готовила завтрак Тимуру. На финальный вопрос – любите ли вы друга – и Бузова, и Батрутдинов ответили утвердительно, и детектор подтвердил их чувства друг к другу.
«Я знаю, что Тимур очень боится меня обидеть. И мы настолько боимся потерять друг друга, нашу дружбу, нашу связь… Мы оба много раз обжигались, и каждый боится предательства. Но я знаю, что Тимур не предатель! В этом сложном мире мало половин, настоящих друзей тоже очень мало. А я их очень ценю. Дружба важнее любви», – заявила Ольга.