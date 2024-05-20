Тимур Батрутдинов на детекторе лжи заговорил о влечении к Ольге Бузовой: «Чем мы только не перекидывались»

Тогда Павел Воля спросил их, состояли ли они в интимной близости.

«Нет», – замявшись признался артист.

Специалист сказал, что они соврали. Однако Ольга отметила, что они просто просыпались вместе, а также она готовила завтрак Тимуру. На финальный вопрос – любите ли вы друга – и Бузова, и Батрутдинов ответили утвердительно, и детектор подтвердил их чувства друг к другу.