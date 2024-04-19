Слава Копейкин из «Слова пацана» заговорил о личной жизни: «Девушка есть»

В эту пятницу, 19 апреля, в 21:00 на ТНТ выйдет свежий выпуск Comedy Club — главного юмористического шоу страны. Одним из гостей Павла Воли и Гарика Харламова станет актер Слава Копейкин, знакомый многим по роли Турбо в сериале «Слово пацана». В доверительной беседе с ведущими проекта актер расскажет, чем отличается от своего героя, поделится, почему не сдержал слез при просмотре финальной серии, и ответит на вопрос о личной жизни.

В частности, Слава Копейкин расскажет, что не одинок.

«Девушка есть», - поделился Слава Копейкин.

Слава Копейкин добавил, что после такого признания ряды его фанаток могут изрядно уменьшиться. Но с другой стороны, значит, это ненастоящие поклонницы, раз они не могут порадоваться его счастью.

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Кроме того, в гостях у Comedy Club будет стендап-комик Евгений Чебатков, который поделится историями о концерте в Антарктиде и расскажет об особенностях озвучивания лифта. Блогер и пародистка Арина Ростовская предстанет в образах Елены Малышевой и певицы Елки.

В новом выпуске зрители смогут насладиться монологом Павла Воли о женских правилах в браке, номером Кости Бутусова и Кати Шкуро о кибермошенниках, а также разоблачениями историй успеха из социальных сетей в исполнении Жени Синякова.