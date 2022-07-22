В России запустят телешоу для учителей

В России стартовал отбор педагогов для участия в телепроекте о школьных учителях под названием «Классная тема». Шоу создается по поручению президента Владимира Путина каналом «Россия 1» и Минпросвещения РФ при поддержке социальной сети «ВКонтакте».

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу – отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Итак, претендовать на участие в телешоу может учитель-предметник из любого региона страны. Кандидату нужно рассказать о себе, пройти тест в своей области знаний и снять видеовизитку, в которой он представляет преподаваемый им предмет. Это могут быть математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература.

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Семеро педагогов, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном шоу на канале «Россия 1», где смогут провести зрелищный урок по своему предмету. Учениками в этом телепроекте станут не только зрители у экранов, но и звездные гости в студии. Главный приз — авторская передача на федеральном телеканале.

Заявки принимаются до 10 августа в приложении социальной сети «ВКонтакте».