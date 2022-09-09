Участники третьего сезона «Звезды в Африке» прибыли на проект в ящиках

На канале ТНТ стартует третий сезон шоу «Звезды в Африке» с подзаголовком «Битва сезонов». На этот раз в лагерь посреди саванны в живописный район Лимпопо приехали самые яркие участники предыдущих частей шоу. Их главная задача — забыть старые обиды, ведь дойти до финала в новом сезоне можно только командой. Но получится ли это у строптивых звезд?

Сюрпризы начнутся с самого начала проекта. Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян встретят участников третьего сезона крайне необычно. Перед шоуменами поставят десять ящиков, в которых прячутся звезды. Чтобы открыть ящик, необходимо выполнить задание, написанное на его дверце. Ведущим впервые в истории проекта придется проверить на прочность самих себя. Ну а следующий ящик открывает тот, кто вышел из предыдущего.

Список участников уже оглашен. Это Вячеслав Малафеев, Олег Верещагин, Стас Ярушин, Вики Одинцова, Каролина Севастьянова, Светлана Пермякова, Роза Сябитова, Саша Стоун, Владимир Сычев и Карина Кросс.