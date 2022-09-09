Участники третьего сезона «Звезды в Африке» прибыли на проект в ящиках

На канале ТНТ стартует третий сезон шоу «Звезды в Африке» с подзаголовком «Битва сезонов». На этот раз в лагерь посреди саванны в живописный район Лимпопо приехали самые яркие участники предыдущих частей шоу. Их главная задача — забыть старые обиды, ведь дойти до финала в новом сезоне можно только командой. Но получится ли это у строптивых звезд?
Сюрпризы начнутся с самого начала проекта. Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян встретят участников третьего сезона крайне необычно. Перед шоуменами поставят десять ящиков, в которых прячутся звезды. Чтобы открыть ящик, необходимо выполнить задание, написанное на его дверце. Ведущим впервые в истории проекта придется проверить на прочность самих себя. Ну а следующий ящик открывает тот, кто вышел из предыдущего.
Список участников уже оглашен. Это Вячеслав Малафеев, Олег Верещагин, Стас Ярушин, Вики Одинцова, Каролина Севастьянова, Светлана Пермякова, Роза Сябитова, Саша Стоун, Владимир Сычев и Карина Кросс.
Звезды начали испытания в деревянных ящиках. Фото: канал ТНТ
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Звезды поделятся на две команды — «красных» и «синих». Условия проекта остаются прежними: у участников не будет еды, кроме чечевицы и проса. Заработать пищу можно, проходя различные испытания. Каждую неделю «слабое звено» покидает проект, а его место занимает новая звезда.
Но теперь правила слегка изменились: еду после испытаний получает только команда-победитель, а вот голосовать можно за любого участника проекта, в том числе и «за своих». Уже первое голосование в дебютном выпуске покажет, что звезды будут действовать жестко, ведь у каждого из них своя цель.
«Саша Стоун с Кариной Кросс сразу сказали, что пришли за моей головой. Так что мы были рады видеть друг друга как люди. Но не очень рады как участники. В общем, сразу стало интересно», — говорит победитель второго сезона Олег Верещагин.
«Я живу по принципу: теплые отношения только в семье. В таком проекте это не применимо, так как член твоей команды в будущем станет твоим соперником, поэтому эмоции не уместны, и они могут помешать выиграть в проекте», — поделилась настроем Роза Сябитова.
Смотрите премьеру третьего сезона шоу «Звезды в Африке» — 11 сентября в 19:00 на канале ТНТ и на Rutube.