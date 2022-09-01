Стала известна судьба шоу «Давай поженимся!»

Популярное шоу Первого канала «Давай поженимся!» не показывают с февраля этого года. Выход проекта, как и других развлекательных, приостановили в связи со сложной мировой ситуацией.

В Сети ходили слухи, что шоу и вовсе закрыли. Ларису Гузееву якобы перевели в «Голос», а Роза Сябитова плотно занялась родившейся внучкой. На Первом канале ситуацию прояснили.

«Не подтверждаем информацию о закрытии», — заявили в пресс-службе канала.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

А это значит, что «Давай поженимся!» скоро вернется на экраны.