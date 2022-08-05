Со скандалом: самые громкие уходы участников реалити-шоу

Реалити-шоу стали неотъемлемой частью нашей жизни. Чаще всего они ассоциируются со скандалами, но при этом отрицать их историческую значимость для нашей страны нельзя. Да что уж, о реалити снимают целые сериалы.
Например, 8 августа на ТНТ выйдет сериал «Нереалити» - история о звезде реалити-шоу Рите Валеевой, которая возвращается в свой родной город после того, как ее со скандалом выгнали с проекта. Как воспринимают ее жители малой Родины, которых считают ее участие в шоу позором, что думает о ней ее собственная дочь и родители, и можно ли жить нормальной жизнью после многих лет под камерами?
Рита Валеева (сериал «Нереалити»)
Кадр из сериала «Нереалити»
Рита Валеева провела на популярном реалити-шоу около 10-ти лет и стала настоящей звездой. Она позволяла себе многое: резкие высказывания в адрес зрителей и даже драки. В результате одной из таких драк соперница Риты инсценировала суицид. Естественно, на камеру и для рейтингов шоу, но об этом стало известно намного позже.
А тем временем Риту с позором вынесли за периметр и закрыли за ней ворота со словами: «Мы счастливы!» Чтобы доказать, что девушка, которая инсценировала суицид, врет, и реабилитироваться в глазах зрителей главной героине сериала необходимо найти 300 тысяч рублей.
Она отправляется в свой родной город, где ее ждут (на самом деле, нет) дочь-подросток, мать с отцом, бывший муж и множество проблем. И здесь в обычной жизни законы реалити уже совсем не действуют.
В преддверии премьеры мы решили вспомнить участников российских реалити-шоу, которые так же, как и Рита, покидали проект со скандалом.
Елена Беркова
Елена Беркова. Фото: телеканал ТНТ
Звезда фильмов для взрослых Лена Беркова строила любовь на телепроекте «Дом-2» с Романом Третьяковым. Беркова была яркой участницей, а пара с Ромой казалась крепкой и авторитетной. До тех пор, пока Роман не узнал правду о прошлом своей девушки, которая перевернула его жизнь и вообще стала первым грандиозным скандалом на проекте.
Елена Беркова стала первой участницей реалити «Дом-2», которую выгнали с проекта за вранье. Роман Третьяков вслед за своей возлюбленной программу не покинул, что стало шоком для многих. Вскоре он встретил девушку, которая стала не только одной из самых ярких звезд на «Доме-2», но и звездой №1 в России. Конечно, это Оля Бузова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Рустам Солнцев («Дом-2»)
Рустам Солнцев. Фото: телеканал ТНТ
Рустам Солнцев был одним из самых скандальных участников «Дома-2» за всю историю телепроекта. Отношения он ни с кем не строил, зато сплетни распространял с завидной регулярностью. Участники реалити много раз пытались выгнать его за периметр, но за яркого Рустама всегда заступались ведущие.
Чаша терпения лопнула, когда Рустама обвинили в воровстве ноутбука. Он часто брал без спроса чужие вещи и почти всегда выкручивался, умудрившись обмануть даже детектор лжи. Тем не менее Солнцева с проекта выгнали с грандиозным скандалом. Правда сейчас об этом почти все забыли, а Рустам Солнцев продолжает поливать грязью звезд шоу-бизнеса, но уже в своих социальных сетях.
Илья Яббаров («Дом-2»)
Илья Яббаров. Фото: телеканал ТНТ
Илья Яббаров – настоящая легенда «Дома-2». Знаменитый шансонье, как сам себя позиционирует Яббаров, приходил на проект огромное количество раз и столько же раз со скандалами покидал шоу. Бросив прямо на проекте беременную от него Алену Савкину, он начал крутить любовь с другими участницами. Впоследствии одна из них стала его женой, но именно из-за нее он со скандалом окончательно и безповоротно покинул телепроект.
Речь идет о Насте Голд, которую по мнению Яббарова зрители незаслуженно обделили голосами и не дали ей выиграть в ежегодном конкурсе «Человек года». Илья Яббаров не стеснялся в выражениях, обзывая зрителей передачи. Терпение продюсеров и ведущих лопнуло и Яббарова вместе с Голд с позором выставили из «Дома-2»
Эта ситуация, кстати, нашла отражение в сериале «Нереалити». Главная героиня оскорбляет зрителей за то, что те считают ее поведение в рамках проекта недопустимым.
Софья Макеева («Холостяк»)
Софья Макеева. Фото: телеканал ТНТ
Софья Макеева пришла на шоу «Холостяк» к Егору Криду. Девушка хотела завоевать его сердце, но… влюбилась в оператора проекта. У пары завязался бурный роман, который привел к сексу.
Естественно, Софья все скрывала, но правда раскрылась. Узнав об этом Егор Крид был не просто шокирован, а буквально убит. На шоу разразился настоящий скандал. Он признался, что потерял веру в искренность и выгнал Софью с проекта.
Мария Калинина «Солдатки. Спецназ»
Мария Калинина. Фото: телеканал ТНТ
Реалити-сериал «Солдатки», в котором девушки отправляются служить в настоящие воинские части, показывал телеканал ТНТ 4. В первом сезоне проекта участницы служили в войсках морской пехоты. Во втором сезоне девушки отправились в закрытую воинскую часть войск специального назначения. Одной из участниц стала модель, блогер, певица Мария Калинина.
Яркая внешность девушки, а также природная женственность, не позволяли ей справляться со всеми заданиями. Командиры части неоднократно спрашивали истинные причины ее прихода на такое жесткое шоу.
Каждый раз девушка отвечала, что пришла проверить себя. Случайно командирам роты попалось видео, на котором Мария нелестно отзывается о других участницах, а также говорит о том, что на проект она пришла исключительно за популярностью. Так искусно скрываемая ложь настроила весь коллектив против Марии и девушку выгнали с реалити-шоу с позором.
Андрей Чуев («Дом-2»)
Андрей Чуев. Фото: телеканал ТНТ
Скандалист и аферист Андрей Чуев очень много раз уходил, а потом снова возвращался на телепроект «Дом-2». Он строил крепкие отношения с девушками и буквально доходил с ними до ЗАГСа, но каждый раз что-то шло не так. Его выгоняли за драку с Романом Третьяковым, он уходил с шоу вслед за своими девушками, но каждый раз приходил и начинал все заново.
Андрея Чуева «Чуя» было практически невозможно переспорить, он мог заткнуть кого угодно. Его последним романом на программе стала пара с Мариной Африкантовой. Дело снова дошло до свадьбы, Чуев уже занялся строительством загородного дома, но стройка никак не двигалась без денег, которые ему не давала возлюбленная, считая стройку аферой.
На проекте много раз менялись правила, в период очередного ужесточения правил Андрей Чуев вместе с Мариной Африкантовой, а также Саша Гозиас с Максимом Ивановым решили демонстративно покинуть шоу. Об этом они сообщили в вечернем эфире одного из выпусков.
К огромному удивлению всех, Марина Африкантова заявила, что не пойдет за Чуевым за периметр и хочет остаться на проекте. Чуев не ожидал такого предательства, наговорил нелицеприятные вещи в адрес продюсеров и самой Марины и навсегда рассорился с телешоу, поливая его грязью со страниц своих социальных сетей.