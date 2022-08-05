Со скандалом: самые громкие уходы участников реалити-шоу

Рита Валеева провела на популярном реалити-шоу около 10-ти лет и стала настоящей звездой. Она позволяла себе многое: резкие высказывания в адрес зрителей и даже драки. В результате одной из таких драк соперница Риты инсценировала суицид. Естественно, на камеру и для рейтингов шоу, но об этом стало известно намного позже.

А тем временем Риту с позором вынесли за периметр и закрыли за ней ворота со словами: «Мы счастливы!» Чтобы доказать, что девушка, которая инсценировала суицид, врет, и реабилитироваться в глазах зрителей главной героине сериала необходимо найти 300 тысяч рублей.

Она отправляется в свой родной город, где ее ждут (на самом деле, нет) дочь-подросток, мать с отцом, бывший муж и множество проблем. И здесь в обычной жизни законы реалити уже совсем не действуют.

В преддверии премьеры мы решили вспомнить участников российских реалити-шоу, которые так же, как и Рита, покидали проект со скандалом.

Елена Беркова