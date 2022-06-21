Канал ТНТ проведет кастинги в новое шоу о любви

Канал ТНТ объявил о кастингах в новый телепроект. Это будет дэйтинг-шоу для тех, кто разочаровался в любви, но все еще ищет идеальные отношения. Съемки продлятся несколько месяцев в жаркой экзотической стране.

Участникам предлагают не только попробовать найти своего идеального партнера, но при этом еще и выиграть деньги. А чтобы романтика била ключом, канал создаст идеальные условия: живописные пейзажи, роскошная вилла, 11 интересных и ярких личностей на выбор, среди которых можно найти свою вторую половину.

«Мы верим, что в нашем шоу незнакомые друг другу люди смогут влюбиться, а главный приз — это материальное подкрепление фразы «любовь творит чудеса». Большинство участников впервые в жизни остаются сами с собой: рядом нет семьи, друзей, работы, учебы и привычной рутины, — говорит продюсер нового шоу Татьяна Миронова. — Это настоящий детокс от привычных установок и возможность открыть совершенно новые грани себя».

На кастинг приглашается молодежь от 18 до 35 лет. Для участия в шоу нужно быть готовым сделать перерыв в работе или учебе, а также иметь действующий загранпаспорт. Анкету на участие в шоу можно заполнить на сайте канала.

Расписание живых кастингов:

Новосибирск – 30 июня;

Екатеринбург – 1 июля;

Санкт-Петербург – 2 июля;

Краснодар – 9 июля;

Нижний Новгород – 11 июля.

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