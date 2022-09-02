Программа «Ну-ка, все вместе!» возвращается в эфир: что мы там увидим

По новым правилам
В каждом новом выпуске в шоу «Ну-ка, все вместе!» выступают восемь исполнителей - обычные люди, поющие в разных жанрах. Ограничений в аранжировках нет, а в репертуаре только хиты. Люди соревнуются за выход в финал. Человек поет, а сразу 100 членов жюри, расположившиеся на особой стене, голосуют, поднявшись с места и подпевая.
Задача участника поднять с места всю сотню - чем больше голосов со стены присоединится к песне, тем выше шансы на победу у ее исполнителя. Кроме кубка, победитель получает 1 млн руб. и оригинальный сингл с ротацией в эфире популярной музыкальной радиостанции. За три сезона телепроекта поднять сотню удалось только шести вокалистам.
Удалая сотня перед «восхождением» на стену. Фото: канал «Россия 1»
«В этом шоу уровень конкурсантов очень высокий, поэтому выбор у нас сложный, - рассказывает Родион Газманов, который не первый раз заседает в жюри. - Здесь не надо ставить оценку. Если тебя захватило исполнение, нужно встать и подпеть. Мне кажется, это самая честная оценка, которая может быть поставлена. Для меня не важно, в каком образе артист выходит на сцену, какую песню он поет. Если он делает это красиво, правильно и от души - это хорошо».
«Нас ждет очень сильный сезон, - считает предводитель сотни Сергей Лазарев. - Кстати, в шоу появилось нововведение - два полуфинала. Не знаю, упростит ли это задачу сотне или, наоборот, сделает выбор максимально сложным». По задумке продюсеров два полуфинала дадут возможность самым сильным участникам лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах, чтобы закрепить позиции в финале.
Сергей Лазарев привозил на съемки проекта своих детей: 7-летний Никита и 3-летняя Анюта побывали за кулисами, а потом наблюдали за происходящим из зрительного зала. «Дети очень любят это шоу и всегда смотрят его по телевизору, - пояснил певец. - Поэтому несколько съемок они были вместе со мной: им очень хотелось увидеть, как это выглядит изнутри».
Басков, Газманов и все-все-все
В каждом выпуске сотня будет усиливаться приглашенными звездами. Среди них Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Алсу, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Любовь Успенская, Олег Газманов и многие другие.
Олег немного завидует конкурсантам: в пору его молодости таких состязаний не было. Фото: канал «Россия 1»
«Очень сильные конкурсанты участвуют в шоу, просто замечательные, - поделился впечатлениями Олег Газманов. - Как профессионал, я вижу и слышу, где и что можно сделать лучше. Если участники все сказанное им намотают на ус, в дальнейшем это очень им поможет. Если бы у меня была такая возможность в молодости, если бы кто-то подсказал, направил, то я бы столько времени не потратил на хард-рок».
Николай - тертый калач, но в этом шоу иной раз и сам волнуется. Фото: канал «Россия 1»
Ведущий проекта Николай Басков говорит, что даже он как на иголках: «Третий сезон имел колоссальный успех, и, конечно, мы все ждали продолжения. Заявить о себе на сцене нашего шоу - большая удача и хороший трамплин для любого артиста. Главное - совладать с волнением. Даже я, однажды оказавшись перед нашей сотней с новой песней, поддался эмоциям и, признаюсь, переволновался».
«Ну-ка, все вместе!» Пятница/21.30