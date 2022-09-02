Программа «Ну-ка, все вместе!» возвращается в эфир: что мы там увидим

«В этом шоу уровень конкурсантов очень высокий, поэтому выбор у нас сложный, - рассказывает Родион Газманов, который не первый раз заседает в жюри. - Здесь не надо ставить оценку. Если тебя захватило исполнение, нужно встать и подпеть. Мне кажется, это самая честная оценка, которая может быть поставлена. Для меня не важно, в каком образе артист выходит на сцену, какую песню он поет. Если он делает это красиво, правильно и от души - это хорошо».

«Нас ждет очень сильный сезон, - считает предводитель сотни Сергей Лазарев. - Кстати, в шоу появилось нововведение - два полуфинала. Не знаю, упростит ли это задачу сотне или, наоборот, сделает выбор максимально сложным». По задумке продюсеров два полуфинала дадут возможность самым сильным участникам лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах, чтобы закрепить позиции в финале.

Сергей Лазарев привозил на съемки проекта своих детей: 7-летний Никита и 3-летняя Анюта побывали за кулисами, а потом наблюдали за происходящим из зрительного зала. «Дети очень любят это шоу и всегда смотрят его по телевизору, - пояснил певец. - Поэтому несколько съемок они были вместе со мной: им очень хотелось увидеть, как это выглядит изнутри».

Басков, Газманов и все-все-все

В каждом выпуске сотня будет усиливаться приглашенными звездами. Среди них Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Алсу, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Любовь Успенская, Олег Газманов и многие другие.