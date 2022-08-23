Появились первые фото нового сезона «Голос 60+»

В этом году шоу «Голос 60+» на Первом канале, по уже сложившейся традиции, выйдет раньше новых сезонов оригинального и детского «Голоса».

Оно стартует в воскресенье, 4 сентября, в 19:05 по Москве.

Кресла наставников команд займут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Ведущей назначена Лариса Гузеева.