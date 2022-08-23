Появились первые фото нового сезона «Голос 60+»

В этом году шоу «Голос 60+» на Первом канале, по уже сложившейся традиции, выйдет раньше новых сезонов оригинального и детского «Голоса».
Оно стартует в воскресенье, 4 сентября, в 19:05 по Москве.
Кресла наставников команд займут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Ведущей назначена Лариса Гузеева.
«Голос 60+». Фото: Юрий Феклистов
За победу в телепроекте поборются как опытные исполнители, так и любители - представители самых разных профессий: скульптор, врач-анестезиолог, педагог, сварщик, офицер в отставке, крановщица, инженер и так далее.
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«Голос 60+». Фото: Юрий Феклистов
Вокалисты приехали из Анапы, Барнаула, Белгорода, Бишкека, Гомеля, Екатеринбурга, Звездного городка, Иркутска, Кирова, Луганска, Люберцев, Орла, Перми, Подольска, Петербурга, Смоленска, Сочи, Тамбова, Ухты, Челябинска и других городов.
«Голос 60+». Фото: Юрий Феклистов
Финал шоу, как и всегда, пройдет в прямом эфире, где в победителя будет определять зрительское голосование. А пока предлагаем вам посмотреть фото со съемок нового сезона.
«Голос 60+». Фото: Юрий Феклистов