Одни недовольны, другие хвалят Рогова, занявшего место Васильева: как зрители отреагировали на перезапуск «Модного приговора»

Целых двадцать два месяца передача «Модный приговор» не выходила в эфир. Зрители успели соскучиться по разбору образов. И в конце 2023 года поползли слухи, что состоится перезапуск шоу, но в нем уже не будет Александра Васильева. Как подарок на Новый год зрители Первого канала увидели новые выпуски передачи.
Эвелина Хромченко осталась на своем месте и дает советы женщинам, которые решаются преобразиться. А вот на месте ведущего побывали: актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов, ведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, ведущий Константин Михайлов. Было решено, что после эфиров будет проведено голосование, которое выявит постоянного ведущего передачи.
В роли защитника раньше была Надежда Бабкина. Но теперь артистка работает в другом проекте. Ее роль на себе попробовали певица Мия Бойка, шоумен Антон Лаврентьев и другие известные персоны. Кто был лучшим в итоге решат с помощью голосования. При этом уже заметно, что больше всего в соцсетях обсуждают появление в передаче Рогова и Верника.
Мнения россиян очень разные. Так стилист имеет огромный опыт работы на телеведение и ведет шоу «Рогов в деле», поэтому у него есть своя армия поклонников. Но Александр сам признался, что ему стали писать много критики после эфира. Некоторые зрители считают, что в рамках такой передачи ему тесно.
Александр Рогов одарил Эвелину Хромченко комплиментами. Фото: кадр из передачи «Модный приговор»
«Столько шума вокруг перезапуска «модного приговора». Я прям не ожидал. Анонимные и не очень телеграм-каналы вовсю брызжут ядом… Меня уже и уволили (еще не взяв на работу), и в вероломном захвате чужого места обвинили, и в желании грести деньги лопатой заподозрили», – поделился Александр.
Однако часть россиян считает, что он сможет освежить передачу и приведет за собой молодую аудиторию. По их словам, он был строг и справедлив с героиней.
Игорь Верник стал ведущим модной передачи и вызвал восторг у публики. Фото: кадр из «Модного приговора»
«Лучше кандидата на эту позицию и придумать сложно, а все сплетни, которые вращаются вокруг этой новости, я делю на 10 - резонансные события и кадровые перестановки всегда вызывают бурю эмоций коллег и общественности. Успех этому шоу с Сашей обеспечен», – заявила автор Телеграм-канала «Tat о моде».
А вот экс-главред глянцевых журналов Ксения Соловьева отметила, что Верник смотрелся в эфире органично и осыпал женщин комплиментами. Но при этом она посчитала, что актеру не хватало словарного запаса и эмпатии.
Модели участвовали в передаче, показав стильные зимние луки. Фото: кадр из «Модного приговора»
А вот обсуждения новых выпусков передачи в Сети не утихают.
«Только Рогов должен быть вместо Васильева!» – заявила stylist_stupina.
«Только Александр Васильев и Эвелина Хромченко, а иначе будет не "Модный приговор", а пародия на него!», – высказалась obuhova_sweta.
«Отдельный респект Александру Рогову! Потрясающе смотрится в Модном приговоре, очень живой, энергичный, приятно смотреть, одним словом такого ведущего надо брать!» – посчитала подписчица OL.
«Этот выпуск с такими ведущими - сущий кошмар. Эвелина, как всегда, великолепна», – написала Ирина Кир.
«А я с детства влюблена в Верника! Красавец, с прекрасным вкусом, одет всегда стильно. Из хорошей семьи и комплимент умеет сказать женщине как никто», – присоединилась Fashion Serpentarium.
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Однако зрители отмечают, что рады возращению шоу в эфир. Многие заверили, что им не хватало советов от экспертов. Более того, в выпусках были небольшие дефиле моделей, которые показали наряды именитых кутюрье, в том числе Вячеслава Зайцева, который умер в 2023 году.