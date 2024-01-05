Одни недовольны, другие хвалят Рогова, занявшего место Васильева: как зрители отреагировали на перезапуск «Модного приговора»

Целых двадцать два месяца передача «Модный приговор» не выходила в эфир. Зрители успели соскучиться по разбору образов. И в конце 2023 года поползли слухи, что состоится перезапуск шоу, но в нем уже не будет Александра Васильева. Как подарок на Новый год зрители Первого канала увидели новые выпуски передачи.

Эвелина Хромченко осталась на своем месте и дает советы женщинам, которые решаются преобразиться. А вот на месте ведущего побывали: актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов, ведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, ведущий Константин Михайлов. Было решено, что после эфиров будет проведено голосование, которое выявит постоянного ведущего передачи.