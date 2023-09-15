«Конина вкусная и мягкая»: Жанна Бадоева продолжает исследовать Казахстан

Шеф-повар ресторана угостил меня традиционным блюдом бешбармак. Если коротко, то это вареное тесто, вроде лапши, три вида конины, бульон, кефир и местный кисломолочный продукт. Бешбармак готовят по случаю праздников и подают дорогим гостям.

Не пугайтесь насчет конины. Она тут очень вкусная и мягкая. Казахи – народ кочевой, поэтому, по традиции, казахская семья должна за год съесть одного коня.

Казахи очень любят наряжаться. Они о себе говорят, что у них никто собаку не пойдет выгуливать, не погладив рубашку. Поэтому я познакомилась с одной очень модной женщиной. Лилия Рах – самая известная байер в Казахстане, она создала такое пространство, вроде большого магазина, где много одежды и где людям помогают найти свой стиль.

Бокс – один из самых популярных видов спорта в Казахстане, только в Алматы около 80 боксерских клубов. Боксировать тут любят все: дети, взрослые, пенсионеры, мальчики и девочки.