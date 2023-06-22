«Жизнь других» в Эквадоре: деликатесные черви и шоколад от головы

Полное название столицы Эквадора — Сан-Франциско-де-Кито, но все его обычно сокращают до последнего слова.

Погода в Эквадоре страшно переменчива, за один день здесь можно пережить все четыре сезона — утром весна, днем лето, вечером осень, а ночью зима. В прогнозе погоды в Кито нет никакого смысла! Местные говорят, если ты ни разу не вымок до нитки по пути на работу, значит, ты не эквадорец. И у всех на работе есть комплект запасной одежды.

Рождаемость в Кито в последнее время сильно упала, вместо традиционных пяти детей семьи заводят по двое. Но что меня повергло в шок: в роддомах 20 процентов девушек от 11 до 19 лет — это жертвы насилия. Аборт в Эквадоре — подсудное дело. А с преступностью тут беда.

Основные принципы безопасности для туристов в Кито:

не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости — пассажиров постоянно грабят в автобусах, приставив пистолет к виску;

не расхаживать по улицам в украшениях или драгоценностях;

не общаться с незнакомцами на вокзалах и не рассказывать о своих планах и маршрутах — они могут быть наводчиками местных криминальных групп.

Бесплатного образования в Кито нет совсем. Государственная школа стоит 10-40 долларов в месяц, а частная — от 100 до 1500 долларов. Средняя зарплата учителя в Эквадоре 470 долларов, врача — 550.