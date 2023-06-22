«Жизнь других» в Эквадоре: деликатесные черви и шоколад от головы

Угощайтесь... Фото: Первый канал

Все хотя бы раз в жизни пили эквадорский кофе, ели эквадорские бананы и дарили кому-нибудь эквадорские розы. Жанна Бадоева отправилась в столицу Эквадора — Кито.

Полное название столицы Эквадора — Сан-Франциско-де-Кито, но все его обычно сокращают до последнего слова.

Погода в Эквадоре страшно переменчива, за один день здесь можно пережить все четыре сезона — утром весна, днем лето, вечером осень, а ночью зима. В прогнозе погоды в Кито нет никакого смысла! Местные говорят, если ты ни разу не вымок до нитки по пути на работу, значит, ты не эквадорец. И у всех на работе есть комплект запасной одежды.

Рождаемость в Кито в последнее время сильно упала, вместо традиционных пяти детей семьи заводят по двое. Но что меня повергло в шок: в роддомах 20 процентов девушек от 11 до 19 лет — это жертвы насилия. Аборт в Эквадоре — подсудное дело. А с преступностью тут беда.

Основные принципы безопасности для туристов в Кито:

  • не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости — пассажиров постоянно грабят в автобусах, приставив пистолет к виску;
  • не расхаживать по улицам в украшениях или драгоценностях;
  • не общаться с незнакомцами на вокзалах и не рассказывать о своих планах и маршрутах — они могут быть наводчиками местных криминальных групп.

Бесплатного образования в Кито нет совсем. Государственная школа стоит 10-40 долларов в месяц, а частная — от 100 до 1500 долларов. Средняя зарплата учителя в Эквадоре 470 долларов, врача — 550.

Город Кито. Фото: Первый канал

Футбол для эквадорцев — это самая любимая игра. И очень популярен тут женский футбол. Девушка из женской футбольной команды зарабатывает до 800 долларов в месяц. Но за каждое опоздание на завтрак или обед с нее вычитают 10 баксов, а за опоздание на тренировку — минус двадцатка.

На улицах очень много экзотической еды, можно поесть на 5 долларов. Я попробовала местную закуску — зеленое манго с солью — такая кислятина!

Удивительно, но в Эквадоре врачи от головной боли прописывают черный шоколад — и это просто прекрасно. 

В Эквадоре популярны древесные черви, такие толстые и белые, они считаются деликатесом. Ими принято угощать особенных гостей. Мне вот тоже предложили попробовать. Признаюсь — так и не решилась даже откусить. Блюдо из двух червяков стоит 16 долларов. 

Кито считается одним из основных религиозных центров Латинской Америки, и главное тому подтверждение — бесконечное количество церквей, храмов и часовен. Эквадорец может забыть про день своего рождения, но никогда не забудет сходить на воскресную службу. 

Смотрите тревел-шоу «Жизнь других» — 25 июня в 10:15 на Первом канале.

Читайте также