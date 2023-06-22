«Жизнь других» в Эквадоре: деликатесные черви и шоколад от головы

Полное название столицы Эквадора — Сан-Франциско-де-Кито, но все его обычно сокращают до последнего слова.
Погода в Эквадоре страшно переменчива, за один день здесь можно пережить все четыре сезона — утром весна, днем лето, вечером осень, а ночью зима. В прогнозе погоды в Кито нет никакого смысла! Местные говорят, если ты ни разу не вымок до нитки по пути на работу, значит, ты не эквадорец. И у всех на работе есть комплект запасной одежды.
Рождаемость в Кито в последнее время сильно упала, вместо традиционных пяти детей семьи заводят по двое. Но что меня повергло в шок: в роддомах 20 процентов девушек от 11 до 19 лет — это жертвы насилия. Аборт в Эквадоре — подсудное дело. А с преступностью тут беда.
Основные принципы безопасности для туристов в Кито:
- не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости — пассажиров постоянно грабят в автобусах, приставив пистолет к виску;
- не расхаживать по улицам в украшениях или драгоценностях;
- не общаться с незнакомцами на вокзалах и не рассказывать о своих планах и маршрутах — они могут быть наводчиками местных криминальных групп.
Бесплатного образования в Кито нет совсем. Государственная школа стоит 10-40 долларов в месяц, а частная — от 100 до 1500 долларов. Средняя зарплата учителя в Эквадоре 470 долларов, врача — 550.
Город Кито. Фото: Первый канал
Футбол для эквадорцев — это самая любимая игра. И очень популярен тут женский футбол. Девушка из женской футбольной команды зарабатывает до 800 долларов в месяц. Но за каждое опоздание на завтрак или обед с нее вычитают 10 баксов, а за опоздание на тренировку — минус двадцатка.
На улицах очень много экзотической еды, можно поесть на 5 долларов. Я попробовала местную закуску — зеленое манго с солью — такая кислятина!
Удивительно, но в Эквадоре врачи от головной боли прописывают черный шоколад — и это просто прекрасно.
В Эквадоре популярны древесные черви, такие толстые и белые, они считаются деликатесом. Ими принято угощать особенных гостей. Мне вот тоже предложили попробовать. Признаюсь — так и не решилась даже откусить. Блюдо из двух червяков стоит 16 долларов.
Кито считается одним из основных религиозных центров Латинской Америки, и главное тому подтверждение — бесконечное количество церквей, храмов и часовен. Эквадорец может забыть про день своего рождения, но никогда не забудет сходить на воскресную службу.
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