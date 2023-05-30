В полночь и без рекламы: «Пятница!» покажет фильмы Тарковского, Бергмана, Бертолуччи и фон Триера

Привет неспящим! Все лето «Пятница!» будет показывать авторское художественное и документальное кино со всего света. Проект стартует 5 июня и называется он «Полночь». Именно в это время зрители увидят коллекцию невероятных фильмов.

«Десять лет назад, когда я запускал телеканал «Пятница!», я пообещал, что полночь будет отдана интеллектуальным проектам. Я всех *** (обманул, - Прим. авт.). И вот только спустя десять лет я выполняю обещанное», - говорит гендиректор канала Николай Картозия.

«С понедельника по четверг у нас будет полтора часа духовной липосакции в день. Шедевры кино, лучшие документальные фильмы, знаменитые концерты, крутой научпоп — и все это, разумеется, без рекламы. Почему мы это делаем? Можем себе позволить. А еще, я поздно прихожу с работы домой и хочу, чтобы мне перед сном показывали то, что я действительно хочу увидеть на ночь».