В полночь и без рекламы: «Пятница!» покажет фильмы Тарковского, Бергмана, Бертолуччи и фон Триера

Привет неспящим! Все лето «Пятница!» будет показывать авторское художественное и документальное кино со всего света. Проект стартует 5 июня и называется он «Полночь». Именно в это время зрители увидят коллекцию невероятных фильмов.
«Десять лет назад, когда я запускал телеканал «Пятница!», я пообещал, что полночь будет отдана интеллектуальным проектам. Я всех *** (обманул, - Прим. авт.). И вот только спустя десять лет я выполняю обещанное», - говорит гендиректор канала Николай Картозия.
«С понедельника по четверг у нас будет полтора часа духовной липосакции в день. Шедевры кино, лучшие документальные фильмы, знаменитые концерты, крутой научпоп — и все это, разумеется, без рекламы. Почему мы это делаем? Можем себе позволить. А еще, я поздно прихожу с работы домой и хочу, чтобы мне перед сном показывали то, что я действительно хочу увидеть на ночь».
В июне зрители увидят классику российского авторского кино. 5 июня «Полночь» стартует с показа коллекции фильмов Андрея Тарковского: «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер».
13 июня начнется неделя фильмов Алексея Германа: «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах» и «Хрусталев, машину!».
19 июня стартуют фильмы Сергея Соловьева: «Чужая белая и рябой», «Сто дней после детства», «Нежный возраст» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».
Завершат цикл июньских показов фильмы Николая Губенко: «Подранки», «Из жизни отдыхающих» и другие.
В июле выйдут документальные и нон-фикшн картины о науке и искусстве: фильм об истоках уличного искусства «Бэнкси», фильм-путешествие по итальянскому Ренессансу «4 лица Моны Лизы», документалка о японской художнице Яеи Кусаме «Кусама: Бесконечные миры», нашумевший фильм-эксперимент «Сахар», две части научпопа о возможностях человеческого мозга «Мозг. Эволюция» и «Мозг. Вторая вселенная» и так далее.
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В августе зрителей ждут фильмы Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини, Дэвида Линча, Ингмара Бергмана, Ларса фон Триера и Ким Ки Дука.
Добавим, что 1 июня 2023 года каналу «Пятница!» исполняется 10 лет. Проект приурочен к большому юбилею.