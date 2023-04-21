«Принцессы в болоньевых штанах гулять не ходят»: Женя Медведева вспомнила детство и первую любовь, готовя котлетки

Утром 22 апреля на канале ТВ-3 выйдет кулинарная передача «Вкусно с Ляйсан», где в гости к известной гимнастке Утяшевой пришла не менее известная фигуристка Евгения Медведева.

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр рассказала о своем хулиганистом детстве, суровых тренировках и вкусах в одежде. Оказывается, звезда спорта, которая в жизни предпочитает оверсайз худи и джинсы, когда-то давно имела абсолютно противоположные предпочтения.

«Я вообще в детстве была принцессой. В минус 30 мне мама надевала розовую пачку под болоньевые штаны. Потому что принцессы в штанах болоньевых не ходят на улицу гулять», — рассказала Медведева. «Когда я маленькая была, у меня тренировки проходили не только на закрытом льду. Были и в жуткий мороз на открытом. С утра своя тренировка прошла, а потом бабушка брала меня в охапку, одевала меня в 32 дубленки, наливала огромный термос чая и вела на открытый лед кататься, учить аксель».

Сейчас сложно это представить, но судьба девушки могла сложиться совершенно иначе. Ведь изначально мама планировала отдать ее в гимнастическую секцию. И даже привела ее в группу для малышей.

«Все дети выполняли задания: ходили на мысочках, ручки наверх, бегали, на пяточках ходили, — вспоминает Женя. — В это время, пока все ходили по кругу, я на середине зала крутила ногами, руками, чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала. И потом учителя подошли к маме и сказали: «Не приходите сюда больше, пожалуйста!»

Параллельно с откровениями Медведева и Утяшева приготовили любимые многими с детства «котлетки с пюрешкой» - типичный, как выразилась Женя, «обедоужин» того времени.