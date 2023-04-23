«Пока все сходится!»: победитель первой «Маски» рассекретил Гусеницу из четвертого сезона

Обладателем одного из самых роскошных голосов на шоу «Маска» с уверенностью можно назвать Гусеницу. Часто, когда этот персонаж исполнял разные композиции, по лицам жюри текли слезы. Настолько вокально отточенным и пронзительным было исполнение.

А что касается подсказок, то героиня признается, что внутри трогательной Гусеницы, которую также называют Гусей, Гусечкой, Гусюндрой, живет суровый рокер. И хеви-метал – это его стихия. Да здравствуют косухи и гитары!

В числе претендентов на роль Гусеницы жюри называли SHAMANа, Диму Билана, Дмитрия Колдуна, Влада Сташевского и других исполнителей.

А вот у певца, победителя первого сезона шоу «Маска» Анатолия Цоя есть свое мнение на этот счет.

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