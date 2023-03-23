Победитель 19-й «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати вступил в борьбу в «Битве сильнейших»

1 апреля на канале ТНТ выйдет новое грандиозное шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором финалисты и победители оригинальной «Битвы» снова сразятся за звание самого сильного медиума. Среди участников проекта, к примеру, оказался победитель 19-го сезона Константин Гецати, который впоследствии стал одним из наставников проекта «Школа экстрасенсов».

«Меня пригласили в «Битву сильнейших» по праву сильнейшего. И я согласился, потому что духи мне ответили положительно. Для меня не важен итог, для меня важен путь. А вот куда он приведет, к победе или другому опыту, я пока не вижу, тем интереснее, - рассказал Константин о начале съемок. - Без провокаций не обошлось! Они начались с первых минут. Но я не могу относиться к ним серьезно. Тот, кто провоцирует другого, как правило пытается вылезти за чужой счет, а значит, он сам по себе слаб. Поэтому на провокации я реагирую спокойно. Сильный не должен обижать слабого, даже если тот бросается на сильного сам».

Уже известно, что соперниками Гецати в «Битве сильнейших» станут победитель 22-го сезона Влад Череватый и победитель 14-й «Битвы» Александр Шепс.