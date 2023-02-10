Станет ли Дима Красилов королем лемуров? Тревел-шоу «Приехали!» отправилось в Азию

В первых сериях телезрители увидят многогранный Бангкок — с одной стороны современный шумный мегаполис, а с другой — центр буддийских храмов. А еще будут живописный Пхукет с его белоснежными пляжами и кинематографичными локациями, а также зеленая столица Азии — Куала-Лумпур. Другие города сезона пока не раскрываются.

«Я посетил столько киношных локаций, будто сам снялся в фильме. И самое классное, что это все смогут увидеть зрители «Муз-ТВ» из любого уголка страны. Например, мы побывали на месте съемок фильма «Пляж» — на том самом пляже, по которому ходил обладатель «Оскара», сам Леонардо Ди Каприо. Мы покажем настоящую красоту! Уверен, зрители будут кайфовать от видов и пейзажей, поплавают с нами на лодочках по островам, увидят глыбы скал, которые раскинутся на воде, невероятные небоскребы, экзотические растения, удивительных животных!» — говорит ведущий Дима Красилов.

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Что находится внутри одного из самых высоких зданий Таиланда? Как выглядит храм, в котором Бон Джови снял один из своих клипов? Какие мистические истории связаны с пещерами Бангкока? Секреты приготовления каких тайских блюд хранятся на государственном уровне? И примут ли лемуры Диму Красилова как своего нового короля?

Смотрите тревел-шоу «Приехали! Бангкок» — 11 февраля в 15:30 на канале «Муз-ТВ».