Звездный дождь: Валерия, Кока, Понаровская и Буйнов споют в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вечером 3 февраля на канале «Россия» покажут «Битву сезонов» вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Сотне экспертов во главе с Сергеем Лазаревым предстоит еще раз оценить лучших — финалистов всех четырех сезонов передачи.
По традиции открывать выпуски будут приглашенные суперзвезды. В этот раз заявлены Клава Кока, Ирина Понаровская, Александр Буйнов, а 3 февраля на сцене гранд-шоу появится певица Валерия. Каждый из них исполнит свой хит и присоединится к сотне экспертов, среди которых также будут новички — Михаил Турецкий и блогер Дава.
«Я очень рада, что существует такое шоу, как «Ну-ка, все вместе!», которое дает возможность проявиться очень талантливым певцам — у нас их, оказывается, несметное количество. И мы, безусловно, радуемся их успехам, — говорит Валерия. — В «Битве сезонов» собрались самые лучшие, все они выходят на сцену с настроением победить. Но, конечно, будут иметь значение и репертуар, и крепость нервов, и опыт, ведь все конкурсанты очень разные по возрасту».
«Сейчас — тот самый второй шанс для финалистов всех четырех сезонов. Самое сложное — это дважды войти в одну и ту же реку, дважды покорить членов жюри! Уверен, будет очень интересно и конкурсанты справятся с этой нелегкой задачей! Поблажек не будет, я буду очень строгим!» — отмечает глава судейской сотни Сергей Лазарев.
«Неважно, какую песню будет исполнять конкурсант, самое главное, чтобы была душа. Чтобы исполнитель был открытым, искренним, уверенным в себе, потому что если замкнется — ничего не получится. И, естественно, с хорошими вокальными данными и хорошим мастерством. Секрет успеха шоу «Ну-ка, все вместе!» в том, что оно действительно стало народным!» — добавляет Давид Манукян.
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Напомним, что конкурсанты будут бороться за звание победителя, который в будущем откроет грандиозный пятый сезон шоу. География проекта обширная — зрителей ждут встречи с талантами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Волгограда, Саратова, Владивостока, Петропавловск-Камчатский и других городов.
Смотрите Битву сезонов шоу «Ну-ка, все вместе!» — 3 февраля в 21:30 на канале «Россия».