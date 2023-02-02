Звездный дождь: Валерия, Кока, Понаровская и Буйнов споют в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вечером 3 февраля на канале «Россия» покажут «Битву сезонов» вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Сотне экспертов во главе с Сергеем Лазаревым предстоит еще раз оценить лучших — финалистов всех четырех сезонов передачи.

По традиции открывать выпуски будут приглашенные суперзвезды. В этот раз заявлены Клава Кока, Ирина Понаровская, Александр Буйнов, а 3 февраля на сцене гранд-шоу появится певица Валерия. Каждый из них исполнит свой хит и присоединится к сотне экспертов, среди которых также будут новички — Михаил Турецкий и блогер Дава.