Лера Кудрявцева: «Взрослые дети звезд раскрыли свои главные детские тайны»

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной, Анна, расскажет, почему долго не ладила с семьей, сын Дмитрия Губерниева, Михаил, поведает о том, как и почему взрослел без отца, дочь Юлии Началовой, Вера, признается, как научилась жить без мамы, а дочь певицы Славы, Александра, продемонстрирует аккуратный животик и прямо в студии узнает, кого ждет — мальчика или девочку.
Родиться в семье знаменитости — большая удача или большая ответственность? Со стороны кажется, что это здорово: повышенное внимание, высокие гонорары звездного родителя, которые гарантируют счастливое детство, зарубежные гастроли, каникулы где-нибудь на солнечном побережье… Но на самом деле это не совсем так, и повзрослевшие дети звезд решили откровенно со мной об этом поговорить.
Так, детство сына Дмитрия Губерниева прошло без отца. Михаил уже совсем взрослый и давно справился с детскими эмоциями, но все же ему есть что вспомнить.
— Кто-то узнает, что у меня фамилия Губерниев, и начинается: «Миша! Да ладно! Быть такого не может!» — улыбается Михаил.
Отец Михаила тоже пришел ко мне в студию и рассказал, почему его сын рос с отчимом, что он чувствовал как отец и как складываются их отношения с сыном сейчас.
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Многое о своей знаменитой семье расскажет и внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной — Анна. Молодая женщина уже несколько лет серьезно увлекается бодибилдингом и делает большие успехи. Сейчас ее тело ей нравится, как и жизнь, несмотря на страшное признание, которое однажды сделала ее знаменитая мама.
— Я спросила: «Мам, я незапланированный ребенок?» Она сказала «да», — делится своими переживаниями Анна.
Однако если дети Губерниева и Шукшиной просто время от времени чувствовали себя одинокими, то дочь Юлии Началовой осталась сиротой в очень раннем возрасте.
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
— Помню заголовки: «Юлия Началова в коме!». Думаю: «Что за бред?» — вспоминает Вера.
Вера живет без мамы уже четыре года, но время, конечно, не лечит от таких страшных ран.
— Боль утихает? — спросила я Веру.
— Я так не скажу, – покачала головой девушка. – Просто ты учишься с ней жить.
Как было бы здорово, если бы наши родители могли жить вечно! Хотя в некотором смысле все мы вечные, ведь люди продолжают жить в своих детях и внуках. Так, в семье певицы Славы вовсю готовятся к радостному событию: старшая дочь певицы, Александра, примерно через два месяца станет мамой. Александра прекрасно выглядит и словно светится от счастья — беременность ей чрезвычайно к лицу.
Пол ребенка, несмотря на седьмой месяц беременности, оставался секретом для будущей мамы. Александра узнала о том, кого ждет — мальчика или девочку — прямо в студии «Секрета на миллион», чем, конечно, осчастливила и свою знаменитую маму, которой уже не терпится взять внука или внучку на руки и расцеловать.