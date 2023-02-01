Лера Кудрявцева: «Взрослые дети звезд раскрыли свои главные детские тайны»

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной, Анна, расскажет, почему долго не ладила с семьей, сын Дмитрия Губерниева, Михаил, поведает о том, как и почему взрослел без отца, дочь Юлии Началовой, Вера, признается, как научилась жить без мамы, а дочь певицы Славы, Александра, продемонстрирует аккуратный животик и прямо в студии узнает, кого ждет — мальчика или девочку.

Родиться в семье знаменитости — большая удача или большая ответственность? Со стороны кажется, что это здорово: повышенное внимание, высокие гонорары звездного родителя, которые гарантируют счастливое детство, зарубежные гастроли, каникулы где-нибудь на солнечном побережье… Но на самом деле это не совсем так, и повзрослевшие дети звезд решили откровенно со мной об этом поговорить.

Так, детство сына Дмитрия Губерниева прошло без отца. Михаил уже совсем взрослый и давно справился с детскими эмоциями, но все же ему есть что вспомнить.

— Кто-то узнает, что у меня фамилия Губерниев, и начинается: «Миша! Да ладно! Быть такого не может!» — улыбается Михаил.

Отец Михаила тоже пришел ко мне в студию и рассказал, почему его сын рос с отчимом, что он чувствовал как отец и как складываются их отношения с сыном сейчас.

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Многое о своей знаменитой семье расскажет и внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной — Анна. Молодая женщина уже несколько лет серьезно увлекается бодибилдингом и делает большие успехи. Сейчас ее тело ей нравится, как и жизнь, несмотря на страшное признание, которое однажды сделала ее знаменитая мама.

— Я спросила: «Мам, я незапланированный ребенок?» Она сказала «да», — делится своими переживаниями Анна.

Однако если дети Губерниева и Шукшиной просто время от времени чувствовали себя одинокими, то дочь Юлии Началовой осталась сиротой в очень раннем возрасте.