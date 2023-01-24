Лера Кудрявцева: «Валерия рассказала, как чуть не потеряла мужа»

Когда в 2004 году Валерия и Иосиф сочетались законным браком, их, конечно, подозревали в пиаре. Свадьба была невероятно красивой, фотографии счастливых молодоженов облетели все глянцевые журналы. История любви продюсеры и певицы звучала так эффектно, что казалась искусно написанным сценарием. Однако время показало, что никакая это была не постановка, а любовь. Самая настоящая.

Валерия и Иосиф вместе уже почти двадцать лет, однако нежности между ними становится только больше. Так, когда у Иосифа случились проблемы со здоровьем, он в первую очередь подумал о жене, которая может остаться одна. И дал ей ценный совет.

– Он мне говорит: «Ты знаешь, если я умру, ты замуж официально не выходи – обманут, обдерут как липку», ­– вытирая слезы, рассказала Валерия.

Хотя, конечно, и в этой идеальной на первый взгляд семье не все гладко. У супругов на двоих шестеро детей – трое у Валерии и трое у Иосифа. Конфликты были неизбежны, дети росли и бунтовали, родители хватались за голову, но все-таки решали задачи одну за другой.