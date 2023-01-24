Лера Кудрявцева: «Валерия рассказала, как чуть не потеряла мужа»

Когда в 2004 году Валерия и Иосиф сочетались законным браком, их, конечно, подозревали в пиаре. Свадьба была невероятно красивой, фотографии счастливых молодоженов облетели все глянцевые журналы. История любви продюсеры и певицы звучала так эффектно, что казалась искусно написанным сценарием. Однако время показало, что никакая это была не постановка, а любовь. Самая настоящая.
Валерия и Иосиф вместе уже почти двадцать лет, однако нежности между ними становится только больше. Так, когда у Иосифа случились проблемы со здоровьем, он в первую очередь подумал о жене, которая может остаться одна. И дал ей ценный совет.
– Он мне говорит: «Ты знаешь, если я умру, ты замуж официально не выходи – обманут, обдерут как липку», – вытирая слезы, рассказала Валерия.
Хотя, конечно, и в этой идеальной на первый взгляд семье не все гладко. У супругов на двоих шестеро детей – трое у Валерии и трое у Иосифа. Конфликты были неизбежны, дети росли и бунтовали, родители хватались за голову, но все-таки решали задачи одну за другой.
Валерия и Иосиф Пригожин в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
– Вы часто ругаетесь из-за детей? – прямо спросила я.
– Да! – молниеносно ответил Иосиф.
– Сейчас реже, потому что чего спорить-то? – рассудительно сказала Валерия.
– Отпустили, – согласился с женой Иосиф.
К счастью, время конфликтов давно прошло – дети выросли, разлетелись кто куда и даже успели сделать своих знаменитых родителей бабушкой и дедушкой.
– А где Йося? – трогательно копирует интонации внучки Селин Валерия.
– Это единственное, где она «с» говорит, кстати! – вторит супруге Пригожин.
Было бы у звездных супругов чуть больше свободного времени, они наверняка проводили бы его только с внуками. Но и Валерия, и Иосиф востребованы и не могут себе позволить расслабляться. Они так заняты на работе, что иной раз друг с другом-то не успевают нормально пообщаться.
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
– А тебя раздражает, что у Йоси рука приклеена к телефону? – поинтересовалась я.
– Это раздражает даже меня! – ответил вместо Валерии Виктор Дробыш, который тоже заглянул ко мне на огонек.
Однако в профессии продюсера иначе никак – нужно постоянно быть на связи и все контролировать. Особенно если любимая жена – певица, которая не может без сцены, потому что сцена – это и есть ее жизнь.