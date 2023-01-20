Гарик Мартиросян вернулся в Comedy Club: «После Эдуарда Сурового большой провал»

Вечером 20 января, на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, ведущими которого снова стала пара Гарик Харламов и Андрей Бебуришвили.
В гости к комикам придут генеральный продюсер «ВайТ медиа» Юлия Сумачева и старый друг клуба Гарик Мартиросян, который недавно запустил первый большой проект после ухода из Comedy — музыкальное шоу «Конфетка».
«Мы пытаемся превратить альянс музыки и юмора в новый тренд на ТНТ. На канале давно не было смешной музыки! После Эдуарда Сурового большой провал», — прокомментировал свою новую работу Мартиросян.
Еще одним гостем Comedy станет спортивный блогер № 1 в России Алексей Столяров, на которого подписано 4 миллиона человек. Он расскажет, как 24 часа сидел на белковой диете порноактрисы Евы Эльфи, покажет татуировку Анджелины Джоли на спине и объяснит, что из себя представляет гибкий ЗОЖ.
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Далее комик Женя Синяков выдаст монолог о культуре отмены, которая становится популярной и в России. Рома Сафонов и Антон Иванов покажут номер про двух криминальных авторитетов, которые неожиданно для себя оказываются внутри передачи «Следствие вели…». А Костя Бутусов вживется в образ Леонида Каневского.
Иван Половинкин выступит с экспериментальным стендапом: комик переоденется в магистра брака и буквально воспарит над сценой, чтобы рассказать о секретах семейной жизни. А Гарик Харламов в миниатюре с Тимуром Батрутдиновым перевоплотится в заслуженного актера театра, который записывает видеореакции на выходки Гоши Куценко. В финале номера Куценко и сам появится на сцене, чтобы ответить за все «грехи», чем вызовет истерику в зале.
Смотрите Comedy Club — 20 января в 21:00 на канале ТНТ.