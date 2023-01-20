Гарик Мартиросян вернулся в Comedy Club: «После Эдуарда Сурового большой провал»

Вечером 20 января, на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, ведущими которого снова стала пара Гарик Харламов и Андрей Бебуришвили.

В гости к комикам придут генеральный продюсер «ВайТ медиа» Юлия Сумачева и старый друг клуба Гарик Мартиросян, который недавно запустил первый большой проект после ухода из Comedy — музыкальное шоу «Конфетка».

«Мы пытаемся превратить альянс музыки и юмора в новый тренд на ТНТ. На канале давно не было смешной музыки! После Эдуарда Сурового большой провал», — прокомментировал свою новую работу Мартиросян.

Еще одним гостем Comedy станет спортивный блогер № 1 в России Алексей Столяров, на которого подписано 4 миллиона человек. Он расскажет, как 24 часа сидел на белковой диете порноактрисы Евы Эльфи, покажет татуировку Анджелины Джоли на спине и объяснит, что из себя представляет гибкий ЗОЖ.

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