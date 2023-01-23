Квартира для мамы, игровые приставки, спасение вымирающих животных: на что тратят деньги победители реалити-шоу

28 января на ТНТ стартует новое музыкальное шоу «Конфетка» с ведущими Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец. В каждом выпуске шоу авторы и исполнители песен, выложившие свои творения в Интернет, смогут услышать, как их произведение прозвучит в исполнении самых топовых российских звезд.

Пятеро «счастливчиков» вместе с артистами, отважившимися спеть их песни, борются за победу. Победителей выбирают зрители в зале, а также члены жюри: Тимур Родригез, Хабиб и Ольга Бузова.

Главный приз проекта – 300 тысяч рублей. На что потратят деньги самые обычные люди, любящие музыку, решать им. А мы решили вспомнить, как тратят выигрыш победители реалити-шоу, и так ли на самом деле важен для них денежный приз.

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Одну из самых крупны сумм в истории российских реалити получили участники шоу «Вызов» на ТНТ: певец и борец Торнике Квитатиани и ядерный физик Екатерина Щеглова выиграли в сложнейших испытаниях 10 миллионов рублей! Невиданную сумму ребята потратили более чем рационально.