Квартира для мамы, игровые приставки, спасение вымирающих животных: на что тратят деньги победители реалити-шоу

28 января на ТНТ стартует новое музыкальное шоу «Конфетка» с ведущими Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец. В каждом выпуске шоу авторы и исполнители песен, выложившие свои творения в Интернет, смогут услышать, как их произведение прозвучит в исполнении самых топовых российских звезд.
Пятеро «счастливчиков» вместе с артистами, отважившимися спеть их песни, борются за победу. Победителей выбирают зрители в зале, а также члены жюри: Тимур Родригез, Хабиб и Ольга Бузова.
Главный приз проекта – 300 тысяч рублей. На что потратят деньги самые обычные люди, любящие музыку, решать им. А мы решили вспомнить, как тратят выигрыш победители реалити-шоу, и так ли на самом деле важен для них денежный приз.
Квартира для мамы и деньги родной школе
Одну из самых крупны сумм в истории российских реалити получили участники шоу «Вызов» на ТНТ: певец и борец Торнике Квитатиани и ядерный физик Екатерина Щеглова выиграли в сложнейших испытаниях 10 миллионов рублей! Невиданную сумму ребята потратили более чем рационально.
Торнике Квитатиани. Фото: канал ТНТ
Торнике выделил миллион рублей спортивному клубу ЦСКА, который помог ему воспитать боевой дух и силу, а остальные деньги оставил на квартиру для своей мамы. Его партнерша Катя Щеглова также отдала миллион Ясногорской школе, которая стала отправной точкой в ее ученой деятельности.
Половина возлюбленной и возрождение родительской фермы
В романтическом шоу ТНТ «Влюбись, если сможешь», которое снималось в Кейптауне, участники не только пытались влюбиться и построить отношения, но и участвовали в испытаниях ради заработка главного приза. В итоге около пяти миллионов рублей забрал Константин Белов.
Кадр из шоу «Влюбись, если сможешь»
Деньги он разделил пополам со своей возлюбленной Элей Алибаевой, с которой дошел до финала. Кроме этого, одну часть выигрыша Константин отдал парам-финалистам, а другую - родителям на развитие их семейного бизнеса – фермы.
На спасение диких животных
Победители двух первых сезонов шоу «Звезды в Африке» боролись за денежный приз, который можно было потратить на благотворительность. В мире существуют десятки видов животных, которым грозит полное вымирание.
Кадр из шоу «Звезды в Африке». Фото: канал ТНТ
Так, победитель первого сезона проекта Вячеслав Малафеев отдал пять миллионов рублей в поддержку снежных барсов, а выигравший во втором сезоне Олег Верещагин присоединился к программе защиты дальневосточных леопардов: свои пять миллионов рублей он выделил на спасение этой редкой кошки, проживающей в России.
На саморазвитие
Ксения Горячева. Фото: канал ТНТ
Победительница шоу «Новые Танцы» на ТНТ Ксения Горячева заработала в общей сложности пять миллионов рублей. Девушка решила, что самые важные инвестиции – инвестиции в себя, поэтому выигранные деньги планирует вложить в саморазвитие и учебу.
Долги за квартиру и помощь родным
Победительница 7-го сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Кира Медведева выиграла миллион рублей, а также 100 тысяч за победу в зрительском голосовании.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кира Медведева. Фото: предоставлено каналом ТНТ
С тратами девушка определилась быстро: выигранные деньги пойдут на уплату долгов по квартире, а также на помощь близким людям.
Купили игровые приставки
Это сейчас Тамби Масаев и Рустам Рептилоид – одни из самых известных и востребованных российских комиков, а когда-то будущие ведущие проекта «ЧБД» были участниками шоу Comedy Баттл на ТНТ. В нем молодые комики соревновались за главный приз, демонстрируя именитому жюри свое умение шутить.
Дуэт «Лена Кука». Фото: канал ТНТ
Дуэт Тамби и Рустама под названием «Лена Кука» одержал победу в одном из сезонов. Ребята выиграли семь миллионов рублей! Они не знали, как рационально потратить деньги, поэтому купили себе игровые приставки, оставили на карманные расходы, а основную часть выигрыша отдали своим родителям, которые всегда поддерживали начинания молодых комиков.
На что будут тратить выигранные деньги авторы песен в шоу «Конфетка», смотрите с 28 января в 21.00 на ТНТ