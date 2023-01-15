Скоро в вашем телевизоре: Гарик Мартиросян делает конфетки, а Никита Панфилов принимает роды

Ждали Никиту Панфилова не в кожанке и с пистолетом? Дождались. Во-первых, он сыграл военного хирурга. Во-вторых, в парике. Уже повод посмотреть.

- По волосам не скучал, - признался «Телепрограмме» актер. - Но привыкать к такому парику на съемках приходилось. И к жестам, которые нужно делать по отношению к волосам, и вообще чтобы они органично смотрелись на голове. Могу сказать, что гримеры постарались: люди на улице, которые видели меня, не могли поверить, что я на самом деле лысый. Искренне удивлялись, что в других проектах я брею голову.

По сюжету проекта Каверин, герой Панфилова, возвращается из командировки из Африки в родной Нижний Новгород, где разгребает проблемы в личной жизни, с полицией и даже прессой.

«Фаина»