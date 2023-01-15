Скоро в вашем телевизоре: Гарик Мартиросян делает конфетки, а Никита Панфилов принимает роды

Сериалы
«Акушер»
Фото: кадр из фильма
Ждали Никиту Панфилова не в кожанке и с пистолетом? Дождались. Во-первых, он сыграл военного хирурга. Во-вторых, в парике. Уже повод посмотреть.
- По волосам не скучал, - признался «Телепрограмме» актер. - Но привыкать к такому парику на съемках приходилось. И к жестам, которые нужно делать по отношению к волосам, и вообще чтобы они органично смотрелись на голове. Могу сказать, что гримеры постарались: люди на улице, которые видели меня, не могли поверить, что я на самом деле лысый. Искренне удивлялись, что в других проектах я брею голову.
По сюжету проекта Каверин, герой Панфилова, возвращается из командировки из Африки в родной Нижний Новгород, где разгребает проблемы в личной жизни, с полицией и даже прессой.
«Фаина»
Фото: кадр из фильма
Этот сериал можно назвать долгожданным. Еще в 2016 году (!) стало известно, что дочь Любови Полищук - актриса Мариэтта Цигаль-Полищук сыграет великую Фаину Раневскую в биографической ленте. И вот, кажется, сбылось. Проект готов к выпуску. Несмотря на то что широкий зритель знаком со зрелыми работами актрисы, «Фаина» покажет ее юность и расцвет.
Те времена, когда 20-летняя Фаина Фельдман вопреки запрету родителей едет покорять театральные подмостки столицы. Она переживает революцию, затем войну, но неотступно следует за мечтой. При помощи грима дочь Полищук состарят, но за рамки сорокалетнего возраста актрисы сценарий все же не выйдет.
«Шаляпин»
Фото: кадр из фильма
Еще один биографический проект про русскую звезду. Неподражаемый бас, русский самородок, друг Маяковского и Горького, сводивший публику с ума ариями и романсами, впервые стал главным героем сериала. Сюжет охватит около 20 лет жизни артиста - от расцвета до эмиграции в США и смерти от лейкоза в Париже.
Главную роль доверили Александру Горбатову - бывшему рабочему завода ферросплавов, блеснувшему в проектах «Майор Гром» и «Тихий Дон». Артист так проникся образом, что договорился с костюмерами и выкупил шляпу и несколько жилеток, как у Шаляпина.
«Моя мама - шпион»
Фото: кадр из фильма
Комедийный псевдошпионский экшен с Ириной Пеговой в главной роли. Она играет увязшую в домашнем быту женщину Дашу, некогда служившую в спецслужбах. На 20 лет ей стерли память, но воспоминания вернулись и накрыли мощной волной - к барышне возвращаются острый аналитический ум, бойцовские навыки, взрывной характер и тяга к эффектным нарядам. Жизнь сама закручивает лихой сюжет вокруг реанимированной супергероини: теперь она по привычке ищет шпионов и не боится смотреть трудностям в лицо.
«Ангелы района»
Фото: кадр из фильма
Наконец-то сериал про современность и обычных русских людей! Алена (Анна Михалкова) руководит управляющей компанией, ее муж Миша (Александр Робак) - врач в поликлинике. Их сын Артем (Вадим Соснин) и вовсе участковый. Каждый день они решают проблемы района, внутрисемейные и, конечно, любовные. Оберегают, так сказать, местность. Легкая и смешная мелодрама с оттенком городской лирики формата «Покровских ворот».
Шоу
«Конфетка»
Шоу - «Конфетка» Фото: канал ТНТ
Самое интересное в новом проекте - не игривое название, отсылающее к известному фразеологизму про то, из чего нужно сделать конфетку, а ведущие. Помимо очаровательной Марины Кравец в деле Гарик Мартиросян. Он ушел из Comedy Club, занялся сольным стендапом, но потом трезво оценил свои возможности и все-таки пришел к тому, с чего начинал. К ведению шоу. «Конфетка» будет посвящена талантливым вокалистам-любителям, которым нужна помощь в раскрутке. Звезды шоу будут помогать им покорить сцену. То есть все-таки сделают из них конфетки.
«Угадай мелодию»
Нет, это не ошибка. Одна из самых долгоиграющих передач нашего ТВ, выходящая в эфир с 1995 года, претерпит изменения. Продюсеры регулярно обновляют проект, чтобы сделать его более динамичным и адаптивным к реалиям современного мира высоких технологий.
Такие обновления, кстати, уже плавно начали вводиться: например, с некоторыми звездами в рамках шоу Валдис Пельш связывался онлайн. Как уверяет ведущий, будут и другие новшества.
- Я с осторожностью отношусь к каждому из изменений, - говорит он. - Формат создали в 1953 году, и он идеален, а что-то новое может стать риском. Но в 2023 году сюрпризы снова будут, пока все не раскрываем.
«Суперниндзя»
«Суперниндзя» Фото: канал СТС
Раньше мы знали этот проект как шоу «Русский ниндзя» - российскую версию экстремального мирового хита Ninja Warrior, где участники проходят сложнейшую полосу препятствий,
чтобы выиграть главный приз. В 2023 году программа будет называться «Суперниндзя», но смысл останется тем же: висящие на гигантской высоте кольца, по которым надо передвигаться, трамплины, железные штыри, летающие платформы, веревочные лестницы и прочие приблуды, через которые обычный смертный никогда не пройдет.
Именно поэтому в проекте участвуют крепкие профессионалы-ноунеймы. Смотреть за атлетами, которые падают в воду и срываются с колец, наверное, интересно. Ведет шоу бывшая участница шоу «Голос» и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.
«Маска - 4»
Новинки канал тщательно секретит, однако совершенно точно можно сказать, что в феврале в эфир выйдет флагманское шоу «Маска». Четвертый сезон, по словам продюсеров, станет «невероятным». Хотя, казалось бы, чего мы там еще не видели? Поющие панды, медузы, мохноноги, попугаи, роботы, хамелеоны и прочая психоделическая нечисть.
А вот! Фантазия и задор художников проекта, видимо, неисчерпаемы. Для четвертого сезона уже отрисованы костюмы фантастических существ, и часть из них уже изготовлена. Кастинг тоже провели - 14 участников отобрали. Ожидаются изменения и сюрпризы и в судейском корпусе.
«Выжить в Дубае»
Еще один проект, на который ставит ТНТ. Хотя бы потому, что шоураннером (то есть немножко продюсером, немножко сценаристом, немножко ведущим) назначен Павел Воля. Это будет дебют пензенского комедианта в таком качестве. Механика проекта схожа с шоу «Звезды в Африке», «Вызов» и другими реалити - звездных участников забрасывают на чужбину, где они пытаются жить без приступов ностальгии в условиях жесткой конкуренции.
Из названия понятно, куда забросят героев. Местечко довольно популярное среди россиян и любимое Павлом Волей. Вместе с женой Ляйсан Утяшевой шоумен часто проводит там отпуск.