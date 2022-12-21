Лера Кудрявцева: «Евгений Плющенко влюбился с первого взгляда»

Евгений Плющенко и Яна Рудковская вместе уже много лет, хотя сначала многие полагали, что речь идет не о любви, а исключительно о пиаре. Красивая пара, которая не скрывала подробности личных отношений, регулярно появлялась на обложках глянцевых журналов и действительно выглядела слишком уж совершенной.
Однако время расставило все по своим местам: Яна и Евгений до сих пор вместе, у них подрастают двое детей, а любви в знаменитой семье стало только больше.
– Куколка такая вся, небольшие щечки – на тот момент она была еще пампушкой, – с нежностью вспоминает знакомство c любимой женщиной фигурист. – Я сказал для себя: «Моя. Моя!»
Можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Яна тоже очаровалась стройным обаятельным фигуристом, которого, без преувеличения, знает весь мир. Их роман вспыхнул ярко и, вопреки расхожему мнению, кончился не расставанием, а свадьбой. Конечно, у пары были конфликты, но настоящая любовь умеет преодолевать трудности, и ей не страшны даже расстояния.
– Мы некоторое время не жили вместе, – откровенно признается Плющенко. – Я уезжал в Питер, Яна оставалась в Москве.
Пожив раздельно, влюбленные поняли, что им друг без друга грустно и тяжело. И вот тогда стали настоящей семьей. У обоих уже росли дети от прошлых браков, но Яне очень хотелось подарить супругу общего малыша, и она была готова на все, чтобы стать мамой еще раз.
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Евгений Плющенко в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
– Пять лет я колола гормоны лошадиными дозами, – вспоминает Яна.
– Я изначально не одобрял эту историю, – вздыхает Плющенко.
Однако Яна колола гормоны не зря – супруги все-таки стали родителями. Сейчас в их семье растут два замечательных парня. Из старшего сына Саши, которого родители ласково зовут Гном Гномыч, Плющенко растит будущего олимпийского чемпиона.
Ребенок вовсе не против и настроен очень серьезно. Рассуждает он совсем не по-детски и откровенно признается, что хочет многого добиться. И в жизни, и на льду.
– Я хочу обойти своего отца! – говорит мальчик, и ему веришь.
Словом, в большой и дружной семье Плющенко царят взаимопонимание и поддержка. Кажется, ни у Яны, ни у Евгения нет никаких секретов от поклонников. Однако так ли это на самом деле? И есть ли люди, которым совершенно нечего скрывать от остальных? Разумеется, нет.
Я сделала исключение и позволила Евгению и Яне открыть конверт вместе и вместе же принять решение. Почему я так поступила и как отреагировали знаменитые супруги, прочитав вопрос, узнаете совсем скоро – 24 декабря, в 13.00, на НТВ.