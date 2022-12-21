Лера Кудрявцева: «Евгений Плющенко влюбился с первого взгляда»

Евгений Плющенко и Яна Рудковская вместе уже много лет, хотя сначала многие полагали, что речь идет не о любви, а исключительно о пиаре. Красивая пара, которая не скрывала подробности личных отношений, регулярно появлялась на обложках глянцевых журналов и действительно выглядела слишком уж совершенной.

Однако время расставило все по своим местам: Яна и Евгений до сих пор вместе, у них подрастают двое детей, а любви в знаменитой семье стало только больше.

– Куколка такая вся, небольшие щечки – на тот момент она была еще пампушкой, – с нежностью вспоминает знакомство c любимой женщиной фигурист. – Я сказал для себя: «Моя. Моя!»

Можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Яна тоже очаровалась стройным обаятельным фигуристом, которого, без преувеличения, знает весь мир. Их роман вспыхнул ярко и, вопреки расхожему мнению, кончился не расставанием, а свадьбой. Конечно, у пары были конфликты, но настоящая любовь умеет преодолевать трудности, и ей не страшны даже расстояния.

– Мы некоторое время не жили вместе, – откровенно признается Плющенко. – Я уезжал в Питер, Яна оставалась в Москве.

Пожив раздельно, влюбленные поняли, что им друг без друга грустно и тяжело. И вот тогда стали настоящей семьей. У обоих уже росли дети от прошлых браков, но Яне очень хотелось подарить супругу общего малыша, и она была готова на все, чтобы стать мамой еще раз.

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