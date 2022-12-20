«Важно сразу нажать на кнопку»: звезды шоу «Дуэты» сразятся в интуиции в передаче «Сто к одному»

25 декабря звезды музыкального шоу «Дуэты» проверят свою интуицию в передаче «Сто к одному».

Артисты разделятся на две команды - «Непредсказуемые дуэты» (Жан Милимеров, Лариса Рубальская, Александр Шоуа, Алексей Глызин, Пит Джейсон) и «Дуэты с секретом» (Марк Тишман, Юлия Паршута, Зара, Дмитрий Колдун, Этери) - и будут соревноваться между собой, отгадывая самые популярные ответы жителей страны на самые разные вопросы.

«Если говорить про шоу «Сто к одному», то при нажатии на кнопку естественно самое главное - реакция. Тут важно, когда дозвучал вопрос, сразу нажать на кнопку, а потом уже придумываешь вариант ответа. А когда начинаешь думать и отвечать на вопросы, тут конечно очень важна интуиция и вообще понимание того, чем «дышат» люди. Мне кажется, у меня с этим все в порядке!» - говорит Марк Тишман.

«Я думаю, что секрет долголетия этой программы в некой народности, потому что игроки угадывают ответы, которые люди дают из разных городов. Очень важно сохранить эту атмосферу программы, которая является исключительно дружественной, и неважно, какая команда проиграла или выиграла», - делится мыслями певица Этери.

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Не пропустите шоу «Сто к одному» со звездами «Дуэтов» - 25 декабря в 10:10 на канале «Россия».

Все выпуски программы доступны на онлайн-платформе «Смотрим».