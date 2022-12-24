Что происходит в жизни победителей детского «Голоса»

Отдельное спасибо ведущей Яне Чуриковой за то, что представила каждого ребенка, ведь узнать некоторых, сильно выросших и возмужавших, было практически невозможно. «Телепрограмма» решила рассказать о тех триумфаторах прежних сезонов, кто пережил наиболее яркие метаморфозы.
Рутгер Гарехт (16 лет)
Фото: соцсети
В феврале исполнится 17 лет тому самому мальчишке, который в 11 выиграл пятый сезон проекта. Парень пел на разрыв аорты: в белой рубахе, с крестом, раскинув руки. Теперь его не узнать - с огромной копной мелированных волос, крепкий и бровастый, он продолжает заниматься музыкой: играет на гитаре, выступает на днях рождения (даже на празднике детей Филиппа Киркорова пел!), сочиняет новые треки, выкладывает их в ВК и Ютуб. Можно сказать, у Гарехтов семейный подряд, ведь организацией концертов Рутгера занимается папа, а вместе с ним, аккомпанируя на скрипке, выступает сестра Адель. Другая сестра, Юлия, тоже поет и отвечает за продвижение клипов.
Олеся Казаченко (13 лет)
Фото: соцсети
Десятилетняя певица из Ногинска выиграла седьмой сезон в разгар пандемии. Прошло почти три года, вокалистка продолжает заниматься в ногинской школе и академии Игоря Крутого, учится играть на гитаре и иногда появляется на телевидении (в частности, в шоу «Главная роль», где звезды перевоплощались в образы известных киногероев).
Казаченко заметно вытянулась, уже не выглядит упитанной малышкой, как в победном финале, увлекается корейской поп-культурой. А еще Олеся выходила в полуфинал российского нацотбора на «Детское Евровидение» и даже пела со своим наставником Бастой в ходе грандиозного летнего концерта рэпера в «Лужниках» - там девочке подпевали 70 тысяч человек.
Данил Плужников (20 лет)
Пожалуй, самая драматичная судьба у победителя третьего сезона. Передвигавшийся на костылях Даня (у него сложный диагноз, редкое генетическое заболевание - деформация суставов, нарушение роста костей) мужественно посещал репетиции и съемки, хотя даже микрофон ему было тяжело держать. Рост мальчика в 14 лет был всего 110 сантиметров.
После победы в проекте борьба Плужниковых не закончилась: семья билась за подаренную в Сочи квартиру (долго не могли заехать, потом возникли трудности с ремонтом), затем за специальную инвалидную коляску с электроприводом, позже Дане предстояла серия новых операций по коррекции конечностей в курганском Центре Илизарова. При всем этом парень ни на минуту не оставлял музыку, собрал группу Pylllygrim, писал и выпускал песни.
А еще занимался благотворительностью и учился в Училище эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных. Совсем скоро Дане стукнет 21 год, и он стойко продолжает двигаться вперед. Вдумайтесь: в номере с наставниками Плужников пел с тремя аппаратами Илизарова на ногах, снимать которые будут в начале следующего года (а вообще Данил с ними с сентября 2021 года). Сейчас он перемещается на коляске, но не перестает верить в лучшее. Желаем сил этому маленькому мужчине с большим сердцем и огромной силой воли!
Алиса Кожикина (19 лет)
Фото: соцсети
Очаровательная вокалистка выиграла первый сезон детского «Голоса» под руководством Максима Фадеева в 2014 году. И сразу же заключила контракт с лейблом Universal Music (что по нынешним временам просто невозможное чудо!). Затем выступила на «Детском Евровидении» и сразу набрала мощный ход: пела партии в мюзиклах, песни для полнометражных мультиков, участвовала в шоу иллюзионистов и с 13 лет начала давать сольные концерты!
Даже после досрочного прекращения сотрудничества с Фадеевым девушка весьма успешна: выпускает песни, которые звучат на радио, появляется на ТВ. В настоящий момент Кожикина учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и активно ведет соцсети.
Нино Чеснер (12 лет)
Фото: соцсети
Когда Нино ворвалась в шестой сезон «Голоса», сразу стало ясно - это победительница. Замечательный голос, обезоруживающее обаяние стали залогом успеха. Увы, сезон был омрачен фейковым триумфом дочери Алсу Микеллы Абрамовой, поэтому статуэтки победителей дали в итоге всем финалистам, в том числе и Нино.
Позже девочка выиграла несколько музыкальных фестивалей, стала стипендиатом фонда Спивакова, выступила в шоу «Лучше всех» и выиграла проект «Король караоке». Сейчас Нино уже 12, она учится в общеобразовательной и музыкальной школах, любит рисовать и путешествовать, говорит на нескольких языках.
«Голос. Дети»
По пятницам/21.45