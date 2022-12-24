Что происходит в жизни победителей детского «Голоса»

Пожалуй, самая драматичная судьба у победителя третьего сезона. Передвигавшийся на костылях Даня (у него сложный диагноз, редкое генетическое заболевание - деформация суставов, нарушение роста костей) мужественно посещал репетиции и съемки, хотя даже микрофон ему было тяжело держать. Рост мальчика в 14 лет был всего 110 сантиметров.

После победы в проекте борьба Плужниковых не закончилась: семья билась за подаренную в Сочи квартиру (долго не могли заехать, потом возникли трудности с ремонтом), затем за специальную инвалидную коляску с электроприводом, позже Дане предстояла серия новых операций по коррекции конечностей в курганском Центре Илизарова. При всем этом парень ни на минуту не оставлял музыку, собрал группу Pylllygrim, писал и выпускал песни.

А еще занимался благотворительностью и учился в Училище эстрадного и джазового искусства РАМ имени Гнесиных. Совсем скоро Дане стукнет 21 год, и он стойко продолжает двигаться вперед. Вдумайтесь: в номере с наставниками Плужников пел с тремя аппаратами Илизарова на ногах, снимать которые будут в начале следующего года (а вообще Данил с ними с сентября 2021 года). Сейчас он перемещается на коляске, но не перестает верить в лучшее. Желаем сил этому маленькому мужчине с большим сердцем и огромной силой воли!

Алиса Кожикина (19 лет)