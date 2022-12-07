На ТНТ передумали закрывать шоу «Импровизация»

На этой неделе в Сети появилась новость, что канал ТНТ решил закрыть популярное шоу «Импровизация». Говорилось, что юмористов займут теперь другими проектами, а некоторые и вовсе отправятся в свободное плавание.

Однако через несколько дней на ТНТ сделали неожиданное заявление. В пресс-службе сообщили, что зрители крайне недовольны подобным решением.

«Телеканал ТНТ услышал своих зрителей и дает им возможность решить судьбу любимого шоу. Если на официальном канале шоу на видеохостинге Rutube до конца года наберется один миллион подписчиков, «Импровизация» вернется в эфир телеканала», — сообщили журналистам Teleprogramma.pro.

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