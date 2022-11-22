Новые фото «СамоИронии судьбы!»: Киркоров - Ипполит, а Бузова - страдалица Галя

На Новый год канал ТНТ подготовил приятный сюрприз для своих зрителей. На экраны выйдет фильм «СамоИрония судьбы!» с участием звезд шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров, наконец, снимет меха и перья, и станет Ипполитом. Ольга Бузова предстанет в привычном для себя образе страдалицы - певица исполнит роль невесты Жени Лукашина Галю.