Новые фото «СамоИронии судьбы!»: Киркоров - Ипполит, а Бузова - страдалица Галя

На Новый год канал ТНТ подготовил приятный сюрприз для своих зрителей. На экраны выйдет фильм «СамоИрония судьбы!» с участием звезд шоу-бизнеса.
Филипп Киркоров, наконец, снимет меха и перья, и станет Ипполитом. Ольга Бузова предстанет в привычном для себя образе страдалицы - певица исполнит роль невесты Жени Лукашина Галю.
Кадр из фильма «СамоИрония судьбы!». Фото: ТНТ
Даже «Игру в кальмара» обыграют в новогоднем фильме. Участником № 456, который победил во всех играх, станет… Тимур Батрутдинов.
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Кадр из фильма «СамоИрония судьбы!». Фото: ТНТ
В картине также снимутся Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Демис Карибидис, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Алсу, Хабиб, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Асти и другие.