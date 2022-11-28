Теперь официально: кто заменит Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети»

Десятый юбилейный сезон популярного шоу Первого канала «Голос. Дети» начнут показывать с 9 декабря в 21:45 по московскому времени. Наставников будет трое: рэпер Баста (у него за плечами семь сезонов «Голоса»), Егор Крид (два сезона) и дебютирующая в шоу МакSим.

Главная интрига проекта — кто же заменит бессменного ведущего Дмитрия Нагиева, который временно ушел в творческий отпуск. На Первом канале официально заявили, что это будет Яна Чурикова. А поможет ей с этой задачей Агата Муцениеце.

«Снова занимаюсь любимым делом: помогаю юным раскрыть свои таланты. У нас с участниками много общего: они первый раз выходят на эту большую сцену, а я первый раз веду «Голос». Так что пройдем через все испытания вместе!» — заявила Чурикова.

Кстати, Яна была ведущей «Фабрики звезд» — шоу было популярно в 2000-х годах.

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