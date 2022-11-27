Кто из звезд появится в новогодних огоньках, а кого выгнали из эфира

Российские федеральные каналы приступили к съемкам новогодних развлекательных программ, которые будут показывать по телевизору в праздники. Канал «Россия» покажет традиционный «Голубой огонек», в котором примут участие Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Николай Басков, Пелагея, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Сосо Павлиашвили, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Денис Майданов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и другие.

Открытием года станет певец SHAMAN, который исполнит песню «Я русский».

На Первом канале съемки вот-вот начнутся. По некоторым данным, в этом году звезды представят песни неизвестных пока авторов. Появятся практически все те же звезды, которые будут и на «России».

НТВ порадует очередным новогодним выпуском «Маски». После стартует новогодний квартирник у Маргулиса.

По ТНТ покажут комедию «Самоирония судьбы» с участием поп-короля Филиппа Киркорова в роли Ипполита и телеведущей Ольги Бузовой в роли Гали.

А артисты, которые сбежали из России на фоне мировых событий, уже точно не появятся в ближайшее время на нашем телевидении. Речь идет о Светлане Лободе, Насте Каменских, Алле Пугачевой, Максиме Галкине* (признан иноагентом), Ани Лорак и других.

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