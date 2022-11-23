«Спали по 4-5 часов в сутки»: Кадони о съемках в шоу «Наследники и самозванцы»

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони стал участником популярного проекта ТВ-3 «Наследники и самозванцы». Нашим журналистам звезда признался, что во время съемок у него почти не было времени на поесть, поспать, отдохнуть.

«Про «поспать» и «отдохнуть» врать не буду – времени не было. Мы спали по 4-5 часов в сутки. Я все время пытался спать, когда выдавалось хотя бы пятнадцать минут. Людям, которые не обладают моей способностью засыпать на полчасика при любой удобной возможности, приходилось очень сложно», - заявил Кадони в разговоре с Teleprogramma.pro.

При этом Влад подчеркнул, что подружился с некоторыми артистами на проекте.

«Это Серафим, Анар, Светлана Ромашина – семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, Макс Траньков… С кем-то я общался и до проекта – например, с Давой, с Наташей Гасанхановой, с Айзой», - добавил телеведущий.

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