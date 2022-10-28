«На что только не идут ради победы!»: Виктор Логинов стал ведущим шоу о преодолении страхов

Актер Виктор Логинов («Счастливы вместе») стал новым лицом канала «ЧЕ!». Теперь он ведет телепроект «Большой Кэш» — новое шоу для решительных и смелых людей, готовых на все ради победы.

По задумке, две команды из трех человек будут бороться за крупный денежный приз, выполняя самые неожиданные задания. Чтобы получить выигрыш каждому из участников придется испытать себя на прочность. Зрителей ждет гремучая смесь азарта, страха и неожиданностей. А главное, мы увидим, на что готовы пойти люди ради денег. Участники будут есть гусениц, лежать в ванне со змеями, собирать тараканов голыми руками и брить голову налысо.