«На что только не идут ради победы!»: Виктор Логинов стал ведущим шоу о преодолении страхов

Актер Виктор Логинов («Счастливы вместе») стал новым лицом канала «ЧЕ!». Теперь он ведет телепроект «Большой Кэш» — новое шоу для решительных и смелых людей, готовых на все ради победы.
По задумке, две команды из трех человек будут бороться за крупный денежный приз, выполняя самые неожиданные задания. Чтобы получить выигрыш каждому из участников придется испытать себя на прочность. Зрителей ждет гремучая смесь азарта, страха и неожиданностей. А главное, мы увидим, на что готовы пойти люди ради денег. Участники будут есть гусениц, лежать в ванне со змеями, собирать тараканов голыми руками и брить голову налысо.
«Нам хотелось сделать проект максимально народным. Поэтому главными героями «Большого Кэша» стали не звезды и блогеры, а реальные люди, — говорит директор канала «ЧЕ!» Елена Карпенко. — Шоу больше напоминает наши реалити, где невозможно предугадать, как будут развиваться события. Да, «Большой Кэш» — это развлекательное игровое шоу, но в действительности оно намного глубже. Проект затрагивает важные психологические механизмы: защиты, мотивации, принятия или, наоборот, отрицания. Все эмоции и реакции людей настоящие, именно поэтому наблюдать за ними так интересно».
«Столько азарта, живых эмоций, любопытных реакций! Интересней всего было наблюдать, как люди преодолевают свои фобии: человек боится мышей, а ему надо запустить руку в коробку, полную грызунов! На что только не идут ради победы!» — удивляется ведущий проекта Виктор Логинов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Дата премьеры «Большого Кэша» будет объявлена позже в соцсетях и на сайте телеканала.