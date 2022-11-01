ТНТ запускает шоу «Женский клуб» с Ксенией Бородиной и другими известными дамами

ТНТ приступил к съемкам нового развлекательного ток-шоу «Женский клуб». В каждом выпуске этого проекта звездные ведущие и их приглашенные гости будут обсуждать животрепещущие вопросы, например, эмоциональный абьюз, назойливых бывших, семейные финансы и кризисы во время беременности.

В рамках программы пять остроумных ведущих на примере личных историй будут обсуждать, как справлялись с теми или иными жизненными ситуациями. Постоянными лицами проекта станут Ксения Бородина, актрисы Яна Кошкина, Ольга Картункова и Екатерина Скулкина, а также стилист, дизайнер с мировым именем, работающая над образами для Ланы Дель Рей, Леди Гаги и Дженнифер Лопес, — Алина Герман.

Они создадут в студии непринужденную атмосферу женских посиделок, в которой можно максимально откровенно говорить о важном и озвучивать самые смелые мнения. Ведущие будут как делиться личными историями, так и вместе с приглашенными звездами или экспертами помогать зрителям в зале разобраться с их проблемами.

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