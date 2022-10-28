Как устроено закулисье шоу «Маска. Танцы»

На канале СТС продолжается проект «Маска. Танцы». От одноименного вокального шоу он отличается тем, что в нем участники танцуют, а не поют. Так, свое умение владеть телом показывают Щетка, Свекла, Дискошар, Пугало, Сатурн и многие другие персонажи.

О том, как устроено закулисье этого проекта Teleprogramma.pro рассказала генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.

«Выбор масок происходит очень тщательно и кропотливо»

- Как выбирались костюмы? Есть ли оригинальные костюмы?

- Костюмы для такого проекта должны быть яркими и запоминающимися. Это наш основной принцип, которым мы руководствуемся при отборе масок. Главное — это визуальная составляющая. Щетка яркая? Безусловно! Свекла - неожиданно? Да!

В кадре все маски выглядят шикарно, а главное - всем артистам нравятся.

Выбор масок происходит очень тщательно и кропотливо, потому что каждому артисту необходимо создать именно тот образ, в котором ему будет комфортно и который ему подойдет. Также, немаловажно, чтобы маски были близки и понятны зрителю. В проекте «Маска. Танцы» две оригинальных маски – Снежный Барс и Сова. Остальные 12 костюмов – форматные.