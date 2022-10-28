Как устроено закулисье шоу «Маска. Танцы»

На канале СТС продолжается проект «Маска. Танцы». От одноименного вокального шоу он отличается тем, что в нем участники танцуют, а не поют. Так, свое умение владеть телом показывают Щетка, Свекла, Дискошар, Пугало, Сатурн и многие другие персонажи.
О том, как устроено закулисье этого проекта Teleprogramma.pro рассказала генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.
«Выбор масок происходит очень тщательно и кропотливо»
- Как выбирались костюмы? Есть ли оригинальные костюмы?
- Костюмы для такого проекта должны быть яркими и запоминающимися. Это наш основной принцип, которым мы руководствуемся при отборе масок. Главное — это визуальная составляющая. Щетка яркая? Безусловно! Свекла - неожиданно? Да!
В кадре все маски выглядят шикарно, а главное - всем артистам нравятся.
Выбор масок происходит очень тщательно и кропотливо, потому что каждому артисту необходимо создать именно тот образ, в котором ему будет комфортно и который ему подойдет. Также, немаловажно, чтобы маски были близки и понятны зрителю. В проекте «Маска. Танцы» две оригинальных маски – Снежный Барс и Сова. Остальные 12 костюмов – форматные.
Кадр из шоу «Маска. Танцы»
- Какие критерии отбора артистов для шоу? Они должны были уметь танцевать?
- Участники отбирались очень тщательно. Основной критерий - популярность и, конечно, умение двигаться. Зрителю всегда интересно увидеть под маской известного человека, но он должен быть еще и танцующий. Проект долгий, 12 эпизодов.
И каждый эпизод нам нужно удивлять зрителей. Над хореографией работает огромная команда, которая занимается с артистами. По идее все участники к определенному выпуску уже в любом случае будут хорошо двигаться. Кто не умеет - научим.
- Артисты сами выбирали костюмы или вы им предлагали образы?
- Инициатива исходила от нас, и чаще всего она полностью принималась артистами. Мы точно понимали какие костюмы мы хотим видеть в этом проекте и распределяли их среди участников. Тех, кто пришел со своими идеям костюма, не было.
Но были пожелания и комментарии в процессе создания и примерок. Мы всегда все обсуждаем с участниками, и если идея интересная, то мы ее реализуем.
«При создании костюмов мы никогда не экономим на материалах»
- Какой костюм самый дорогой? Насколько это вообще дорого?
- В первую очередь - все костюмы проекта ручной работы, а это всегда дорого. Также стоимость зависит от используемых материалов, предметов декора и трудозатрат. При создании костюмов мы никогда не экономим на материалах, потому что это в итоге удешевит итоговую картинку.
В наших масках всегда много декоративных элементов, например, стразы, перья, жемчуг, кристаллы, ракушки, бахрома, искусственные водоросли и даже солома.
Мы используем множество материалов от резины и пластика до льна с ручной вышивкой и шелка с эксклюзивными принтами. Особое внимание уделяется головам: некоторые создаются на 3D- принтере, некоторые лепятся и формуются вручную.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Юлия Сумачева. Фото: пресс-служба проекта «Маска. Танцы»
- Почему, на ваш взгляд, сейчас популярны шоу, где артисты прячутся под масками?
- Когда-то мы задали этот тренд и теперь надо ему соответствовать (смеется). Люди очень любят разгадывать загадки и вообще любят интриги. Помимо вокальной и танцевальной составляющей шоу, всегда есть интрига «угадал или нет».
Поэтому зрители с удовольствием вовлекаются в эту игру, выдвигают версии, и в конце, когда маска уже снята, радуются, что они были правы. Или, наоборот, удивляются, что не угадали.