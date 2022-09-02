«Голос. 60+»: что покажут в новом сезоне шоу

Всем нам давно не хватало чего-то доброго, вечного, светлого. Дождались. Первый канал поставил в эфир очередной сезон проекта «Голос. 60+». Не торопитесь закатывать глаза - на этот раз действительно не обошлось без сюрпризов. В фотообзоре «Телепрограммы» самые свежие фото со съемок слепых прослушиваний.
Главная сенсация пятого сезона - отсутствие Дмитрия Нагиева. Невероятно, но факт: незаменимых не бывает. И теперь вместо брутального Дмитрия общаться с участниками, наставниками и публикой будет ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. Ход прямо как в пронзительной мелодраме: на заре туманной юности Нагиев и Гузеева были друг в друга влюблены.
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ
Елена Ваенга рада вернуться в проект вместе с Валерием Сюткиным.
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ
Черная рубашка, шевелюра цвета воронова крыла и очки... Кажется, мы уже где-то это видели.
Неужто Игорь Корнелюк пришел заменить Александра Борисовича Градского?!
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ
Еще один новичок проекта - амбассадор романсов в России Александр Малинин. Ни разу мы не видели его в жюри вокальных телешоу. Пришло время артисту проявить себя и на этом поприще.
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ
По некоторым и не скажешь, что они уже на пенсии, а некоторые стараются и вовсе забыть про паспорт и зарядить искрящейся энергией всех, кто присутствует в зале.
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ
Бабушки и дедушки старше 60 лет на сцене времени даром не теряют. И правильно делают: выпусков всего четыре, а конкуренция - высочайшая.
Участники съехались со всей России и даже просторов бывшего СССР (от Бишкека до Луганска, от Сыктывкара до Гомеля).
«Голос. 60+» Воскресенье/19.05