«Голос. 60+»: что покажут в новом сезоне шоу

Новый сезон вокального шоу начинается с версии «60+»
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Всем нам давно не хватало чего-то доброго, вечного, светлого. Дождались. Первый канал поставил в эфир очередной сезон проекта «Голос. 60+». Не торопитесь закатывать глаза - на этот раз действительно не обошлось без сюрпризов. В фотообзоре «Телепрограммы» самые свежие фото со съемок слепых прослушиваний.

Главная сенсация пятого сезона - отсутствие Дмитрия Нагиева. Невероятно, но факт: незаменимых не бывает. И теперь вместо брутального Дмитрия общаться с участниками, наставниками и публикой будет ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. Ход прямо как в пронзительной мелодраме: на заре туманной юности Нагиев и Гузеева были друг в друга влюблены.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Елена Ваенга рада вернуться в проект вместе с Валерием Сюткиным.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Черная рубашка, шевелюра цвета воронова крыла и очки... Кажется, мы уже где-то это видели.

Неужто Игорь Корнелюк пришел заменить Александра Борисовича Градского?!

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Еще один новичок проекта - амбассадор романсов в России Александр Малинин. Ни разу мы не видели его в жюри вокальных телешоу. Пришло время артисту проявить себя и на этом поприще.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

По некоторым и не скажешь, что они уже на пенсии, а некоторые стараются и вовсе забыть про паспорт и зарядить искрящейся энергией всех, кто присутствует в зале.

Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Бабушки и дедушки старше 60 лет на сцене времени даром не теряют. И правильно делают: выпусков всего четыре, а конкуренция - высочайшая.

Участники съехались со всей России и даже просторов бывшего СССР (от Бишкека до Луганска, от Сыктывкара до Гомеля).

 «Голос. 60+» Воскресенье/19.05

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