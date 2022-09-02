«Голос. 60+»: что покажут в новом сезоне шоу

Всем нам давно не хватало чего-то доброго, вечного, светлого. Дождались. Первый канал поставил в эфир очередной сезон проекта «Голос. 60+». Не торопитесь закатывать глаза - на этот раз действительно не обошлось без сюрпризов. В фотообзоре «Телепрограммы» самые свежие фото со съемок слепых прослушиваний.

Главная сенсация пятого сезона - отсутствие Дмитрия Нагиева. Невероятно, но факт: незаменимых не бывает. И теперь вместо брутального Дмитрия общаться с участниками, наставниками и публикой будет ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. Ход прямо как в пронзительной мелодраме: на заре туманной юности Нагиев и Гузеева были друг в друга влюблены.