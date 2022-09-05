Гастротур по Суздалю: щука-бургер, конфета с пармезаном и знаменитые огурцы

Гастрономическое путешествие звездных шеф-поваров по России продолжается, а зрителей, полюбивших трэвел-реалити «Повара на колесах», становится все больше. Это шоу придется по вкусу и заядлым гурманам, и увлеченным туристам, которые с интересом откроют для себя города нашей необъятной страны с новых сторон.
Создатели кулинарного трэвел-реалити – медиагруппа «Красный Квадрат» – сумели объять необъятное. На «первое» – захватывающие экскурсии по историческим достопримечательностям и современным туристическим арт-пространствам, на «второе» – дегустации локальной кухни в местных ресторанах и забегаловках, а на «десерт» – настоящая кулинарная битва столичных шефов, вдохновленных атмосферой региона!
Вместе с главными героями трэвел-реалити «Повара на колесах» мы продолжаем серию статей, в которых знакомимся со съемочным закулисьем шоу и познаем города России глазами «мишленовских» шеф-поваров.
Максим Колпащиков. Фото: пресс-служба проекта
Сегодня в гостях – Максим Колпащиков. Он расскажет про сказочный Суздаль, который мастера высокой кухни посетили в четвертом выпуске шоу. Этот город Центрального федерального округа России – настоящий музей под открытым небом, ведь такого количества памятников Древней Руси и дошедших до наших дней старинных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Суздаль входит в Золотое кольцо России и является подлинным сокровищем нашей страны. Город, который годится в отцы Москве и уже через два года отметит свое тысячелетие!
В Суздале вы не найдете ни одного жилого здания выше двух этажей, зато отлично проведете время на Фестивале русской бани и «Празднике огурца». Здесь можно и увидеть городской Кремль, внесенный в список Всемирного фонда наследия ЮНЕСКО, и зайти в дом из фильма «Женитьба Бальзаминова», и отправиться на дегустацию медовухи.
Теперь Максим Колпащиков знает о Суздале практически всё и готов поделиться своими знаниями, «фишками» и рекомендациями с нашими читателями. Он – шеф-повар московского ресторана «Фаренгейт», рекомендованного гидом Michelin.
А еще – фанат березовых рощ, свежих продуктов и экспериментов с сочетаниями вкусов: Максим – гуру смешения азиатской и традиционной русской кухни. В его послужном списке множество выездных мероприятий, в том числе Всемирный экономический форум в Давосе, Евровидение в Москве и Чемпионат Мира по футболу в 2018 году.
Что посмотреть в Суздале?
«Суздаль – уникальный и очень самобытный городок, будто сошедший с картины XVIII века: неповторимый древнерусский облик! Гуляя по улочкам, представлял, будто я нахожусь в идеальной бабушкиной деревне. Здесь все пропитано историей: каждый уголок, каждая церквушка, каждый домик с красивыми наличниками».
Суздаль с высоты птичьего полета. Фото: пресс-служба проекта
- Суздальский Кремль
«Кремль – сердце города. Он настоящий «прадедушка», один из старейших в России. Суздальский Кремль сохранил земляные валы и рвы древней крепости, несколько церквей и ансамбль архиерейского двора с древним Рождественским собором. Этот собор – редкий каменный памятник домонгольской Руси. Он, конечно, вызывает особенные ощущения: как будто прикасаешься к русской истории. Обязательно идите гулять с экскурсоводом, чтобы не упустить все самые интересные детали».
Суздальский Кремль. Фото: пресс-служба проекта
2. Дом Бальзаминовых»: ул. Старая, 13
«Заглянули в этот популярный двор, где снимали всем известный фильм «Женитьба Бальзаминова». Здесь принимает и ведет экскурсии сама хозяйка, мама которой лично помнит Георгия Вицина и съемки культового фильма. Сейчас она хочет сделать в доме настоящий музей, посвященный тем временам. А еще вид со двора на церковь – просто потрясающий!»
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
В этом месте снимался фильм «Женитьба Бальзаминова». Фото: пресс-служба проекта
3. Банный комплекс «Горячие ключи» и музей «Щурово городище»
«Уникальный эко-отель, который скоро войдет в Книгу рекордов России по количеству бань. После парной обязательно отправляйтесь в «Щурово городище» – это целый городок в древнерусском стиле, который в начале 2000-х построили для съемок фильма «Царь», а потом превратили в музей.
Каждый месяц там проходят праздники, народные гуляния. Мы попали на легендарные Купальские вечера. Очень эффектно и атмосферно, такого в мегаполисе не увидеть: люди в народных костюмах, хороводы, танцы, кострище, песни! А я там еще и на ходули встал!»
Разве можно не принять участие в Купальских вечерах? Фото: пресс-служба проекта
4. Прогулка на сапах по реке Каменка
«Вечерний Суздаль – совершенно незабываемое впечатление. Обязательно прокатитесь на сапах: и красота, и спорт, и полное умиротворение, а еще – единение с природой! Это сейчас очень популярно в Суздале, и я понимаю почему: Кремль и монастырь на закате со стороны речки – очень красивое зрелище».
Чтобы насладиться пейзажами Суздали, обязательно покатайтесь на сапах. Фото: пресс-служба проекта
Где попробовать местную кухню?
- Ресторан «Агроном»
«Агроном» – новый ресторан местной кухни. Вы удивитесь, но фирменные суздальские блюда там создает ирландец, бренд-шеф Пол Кэролл. Он работал в одном ресторане с Гордоном Рамзи, а потом влюбился – и переехал в Россию.
В своих блюдах Пол использует только локальные сезонные продукты. А весь сыр в ресторане – собственного приготовления и отличного качества! Советую попробовать брускетту с белыми грибами, домашним бри и фундуком. Я даже попросил рецепт этого блюда у шефа!»
Обязательно зайдите в ресторан «Агроном». Фото: пресс-служба проекта
2. Street Food «Клюква»
«Если захотите перекусить после прогулки по центру города: около Кремля, рядом с красивым парком, где художники торгуют своими произведениями, во дворике на Кремлевской улице есть маленькое стритфуд-кафе. Мы попробовали бургер со щукой и печеной свеклой – очень интересно и достойно! Здорово, что современный стритфуд обыграли в локальном суздальском ключе».
В уличном кафе можно поесть не хуже, чем в ресторане. Фото: пресс-служба проекта
Чем вдохновляет город?
«Когда фудтрак «Поваров на колесах» повез нас в Суздаль, я прочитал, что это – единственный город, где празднуют день огурца. Оказалось, и правда «огуречная столица»: столько их я не видел никогда. Овощной «король» города заслуживает своего статуса. Огурцы там – небольшие и хрустящие, твердые, но с нежной кожицей без горчинки.
Мое гастрономическое открытие – популярное местное варенье из огурцов. На экскурсии нам рассказали, что самым известным любителем огуречного варенья был Иван Грозный! В Суздале популярны 4 вида – обычное и с фруктовыми добавками: яблоком, грушей и лаймом с мятой. Последнее оценил и даже забрал с собой. Хочу изучить и ввести это лакомство в «Фаренгейте» на завтрак.
Местные продукты – отличный сувенир! Покупайте их на рынке выходного дня. Его организуют в самом центре города, и это – визитная карточка Суздаля, пройти мимо не получится. Ощущение настоящего доброго рынка из детства: милейшие бабушки с выращенным на своем огороде урожаем – свежими овощами и фруктами, солеными огурчиками, ягодами и грибами прямиком из леса, добротным хренодером и домашним вареньем. Все очень вкусно, колоритно, да и поболтать с бабушками очень приятно!
Попробовав суздальские огурцы, а потом – страчателлу собственного производства в местном ресторане, я понял, что это обязательно нужно соединить в одно блюдо и угостить им горожан. Так и вышло: суздальцы по достоинству оценили любимый овощ в неожиданном прочтении, да еще и дополненный свежайшим сыром».
Как необычно использовать огурцы на домашней кухне?
- «Из простого – можно добавить в канапе. Я люблю делать такие из огурца, крем чиза и икры».
- «Этим летом в «Фаренгейте» мы подаем холодный свекольник, а сверху делаем снег из огурца и сельдерея. В жаркую погоду самое оно!»
- «А еще дома можно приготовить битые огурцы. С радостью поделюсь маринадом тех, которые готовил на съемках шоу «Повара на колесах»!
Вам понадобится:
Суздальские огурцы – 350 г,
Соус мирин – 100 г,
Соевый соус – 70 г,
Кунжутное масло – 20 г,
Перец чили – 1 г,
Чеснок – 2 г,
Сок лайма – 10 г,
Кинза – 3 г».
Каково быть «Поваром на колесах»?
«Я не очень люблю съемочный процесс и все, что с ним связано, но когда мне предложили поучаствовать в новом проекте «Повара на колесах», где авторы совместили и кулинарный баттл, и трэвел, и реалити, – я согласился. Не пожалел ни капли: съемочная команда «Красного квадрата» – очень классные ребята! Профессионалы своего дела: все – от администратора до продюсера. Продюсеру Анне Маркарян отдельный респект – она придумала крутой проект, сложный, но качественный.
Удивительно, что и нам – профессиональным поварам – интересно, и зритель, посмотрев программу, точно начнет собирать чемодан в этот город. Так как это реалити, режиссеру программы Гафуру Реджепову приходилось решать все вопросы на месте, подстраиваться под героев и нас, но снимает он блестяще. Обязательно посмотрите программу, кто не видел. А всей команде «Красного квадрата» огромное спасибо! Было сложно в таком графике, но с ними – легко и душевно, что, уверен, передалось и в программе!»
Быть «Поваром на колесах» очень круто. Фото: пресс-служба проекта
За вкуснейшими огурцами и не только отправляйтесь в Суздаль! И не пропускайте новые выпуски кулинарного тревел-реалити «Повара на колесах». Они выходят каждый понедельник только в официальных сообществах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Путешествуйте по России вместе с «Поварами на колёсах» и помните: аппетит приходит во время езды!