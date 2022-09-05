Гастротур по Суздалю: щука-бургер, конфета с пармезаном и знаменитые огурцы

Сегодня в гостях – Максим Колпащиков. Он расскажет про сказочный Суздаль, который мастера высокой кухни посетили в четвертом выпуске шоу. Этот город Центрального федерального округа России – настоящий музей под открытым небом, ведь такого количества памятников Древней Руси и дошедших до наших дней старинных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Суздаль входит в Золотое кольцо России и является подлинным сокровищем нашей страны. Город, который годится в отцы Москве и уже через два года отметит свое тысячелетие!

В Суздале вы не найдете ни одного жилого здания выше двух этажей, зато отлично проведете время на Фестивале русской бани и «Празднике огурца». Здесь можно и увидеть городской Кремль, внесенный в список Всемирного фонда наследия ЮНЕСКО, и зайти в дом из фильма «Женитьба Бальзаминова», и отправиться на дегустацию медовухи.

Теперь Максим Колпащиков знает о Суздале практически всё и готов поделиться своими знаниями, «фишками» и рекомендациями с нашими читателями. Он – шеф-повар московского ресторана «Фаренгейт», рекомендованного гидом Michelin.

А еще – фанат березовых рощ, свежих продуктов и экспериментов с сочетаниями вкусов: Максим – гуру смешения азиатской и традиционной русской кухни. В его послужном списке множество выездных мероприятий, в том числе Всемирный экономический форум в Давосе, Евровидение в Москве и Чемпионат Мира по футболу в 2018 году.

Что посмотреть в Суздале?

«Суздаль – уникальный и очень самобытный городок, будто сошедший с картины XVIII века: неповторимый древнерусский облик! Гуляя по улочкам, представлял, будто я нахожусь в идеальной бабушкиной деревне. Здесь все пропитано историей: каждый уголок, каждая церквушка, каждый домик с красивыми наличниками».