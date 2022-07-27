Александр Васильев поделился, что будет делать, если закроется «Модный приговор»

Историк моды Александр Васильев, рассказав о гардеробе Надежды Бабкиной в своей колонке, упомянул судьбу передачи «Модный приговор», которую много лет вел на Первом канале вместе с певицей. Напомним, в 2022 году шоу перестало выходить в эфир.

Ведущий отметил, что пока не в курсе, будут ли сниматься свежие выпуски, но очень надеется на продолжение проекта.