Александр Васильев поделился, что будет делать, если закроется «Модный приговор»

Историк моды Александр Васильев, рассказав о гардеробе Надежды Бабкиной в своей колонке, упомянул судьбу передачи «Модный приговор», которую много лет вел на Первом канале вместе с певицей. Напомним, в 2022 году шоу перестало выходить в эфир.
Ведущий отметил, что пока не в курсе, будут ли сниматься свежие выпуски, но очень надеется на продолжение проекта.
«Я надеюсь, наша программа «Модный приговор» возобновится, но, если этого не произойдет, буду вспоминать Надежду Георгиевну с теплотой. Потому что работа рядом с ней всегда была в радость. Я никогда не видел ее мрачной, чернее тучи, в грустном настроении. Мы очень сблизились за эти годы. Могу по праву считать себя другом этой женщины, мы проработали бок о бок практически десять лет», — цитирует Васильева издание 7days.
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Тот портал написал, что Бабкина обладает большей уверенностью в том, что «Модный приговор» вернется на экраны. По ее словам, сейчас в эфире центрального канала нет места развлекательному шоу, поэтому передача как бы временно ушла в отпуск.